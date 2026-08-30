Roma, parla Gasperini: «De Roon e Balerdi sono due capitani. Soulè? Domani gioca. Riguardo il mercato mi aspetto questo»

Conferenza stampa di Gasperini alla vigilia della seconda giornata di campionato: il tecnico della Roma presenta la sfida contro il Lecce. Le dichiarazioni:

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PAROLE – «Siamo una squadra con più soluzioni, più robustezza e capacità di sopperire alle tante partite che giocheremo. Possiamo dare continuità ai risultati dell’anno scorso e anche migliorarci. Il FPF ha influito, abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi e certi giocatori non era possibile raggiungerli. Noi abbiamo un grande spirito, che non si acquista sul mercato. Lì siamo tra i primissimi. Mercato? Un terzino e un attaccante esterno, come ho sempre chiesto. l piede destro o sinistro per me non è mai stato determinante, guardo alla globalità del giocatore. L’importante è prendere un buon giocatore, due sarebbe il massimo»

DE ROON – «All’Atalanta non rientrava più nei piani della squadra. C’era questa opportunità e mi sono subito messo in contatto con Luca Percassi. Ringraziamo la loro società, perché gli hanno lasciato libera scelta. Tutto ciò ci permette di lasciar partire El Aynaoui, che andrà a giocare per trovare esperienza. Occupiamo il centrocampo con un giocatore integro anche se ha un’età avanazata ma entrerà nel gruppo, forte e che vuole essere protagonista. Con lui e Balerdi sono arrivati due capitani. Il talento ha bisogno anche di personalità e fisicità, e poi anche per compensare tutti questi argentini… iniziano a essere troppi e lui è olandese come Malen. Sotto questo aspetto siamo solidi»

EL AYANOUI – «El Ayanoui ha fatto molto bene fino a dicembre, poi tornato dalla Coppa d’Africa ha patito un po’. C’è stata anche la crescita di Pisilli e ho avuto la sensazione che lui volesse cercare un’esperienza più forte. Visto che al momento sono tutti molto felici di giocare alla Roma, abbiamo provato a rimediare e si è creata questa opportunità»

BALERDI – «Lui è relativamente giovane, nel pieno della carriera, e dà sostanza a un reparto difensivo molto forte, che ha fatto benissimo, ma adesso avremo tante partite. C’era da completare la rosa più che l’undici. Ora per completare abbiamo da sistemare la parte sinistra, con un terzino e un attaccante. Lulli ha un po’ sopperito, ha dato risposte importanti come speravo ma non possiamo caricarlo troppo di responsabilità»

SOULE‘ – «Rispetto tutto, leggo poco ma sento tutto. Di Soulé non ho mai saputo di una singola proposta in tutta l’estate, domani probabilmente gioca. Non vado dietro alle notizie»

CHAMPIONS – «Abbiamo preso un bel girone, partite di prestigio e giocheremo in Stadi moto caldi. Questa è la Champions. Poi essere tra i primi 8 è sempre difficile, l’obiettivo è stare dentro gli spareggi. E respirare l’aria della Champions, arricchirà molto la squadra giocare questo tipo di partite. Ce lo portiamo poi dentro anche in campionato»