Napoli, addio a Gabriel Jesus: il Barcellona completa l’operazione. Allegri valuta nuove soluzioni per l’attacco

Il Napoli deve ufficialmente depennare il nome di Gabriel Jesus dalla lista degli obiettivi per l’attacco. L’attaccante brasiliano classe 1997, reduce da stagioni altalenanti all’Arsenal ma ancora considerato un profilo di alto livello per qualità tecnica e mobilità, non vestirà la maglia azzurra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona ha definito nelle ultime ore l’accordo per portare Gabriel Jesus in Catalogna. Il giocatore, che con i Gunners avrebbe avuto spazio limitato nella nuova stagione, ha accettato il trasferimento, chiudendo così ogni possibilità di un suo approdo alla corte di Massimiliano Allegri.

Il Napoli aveva scelto Gabriel Jesus come prima opzione

Negli ultimi giorni, il brasiliano era diventato il nome preferito di Allegri per completare il reparto offensivo. L’allenatore vedeva in Gabriel Jesus un attaccante capace di muoversi tra le linee, dialogare con i compagni e garantire soluzioni diverse rispetto ai profili già presenti in rosa.

Nonostante l’interesse concreto, il Napoli aveva sempre considerato Gabriel Jesus una delle alternative per gli ultimi giorni di mercato, insieme a Marc Guiu del Chelsea e Nick Woltemade del Newcastle. La chiusura del Barcellona, però, elimina definitivamente il brasiliano dalla lista.

Barcellona, operazione chiusa: Gabriel Jesus sarà blaugrana

Il club catalano ha accelerato nelle ultime ore, trovando un’intesa con l’Arsenal e con il giocatore. L’arrivo di Gabriel Jesus risponde alla necessità del Barça di aggiungere un attaccante duttile, capace di giocare sia da prima punta sia da esterno, e di garantire profondità a un reparto che ha bisogno di alternative di livello.

Napoli, cosa succede ora: focus sulle altre piste

Con Gabriel Jesus ormai diretto a Barcellona, il Napoli dovrà concentrarsi sulle altre soluzioni individuate dalla dirigenza. Guiu e Woltemade restano piste percorribili, ma non è escluso che nelle prossime ore possa emergere un nuovo nome per completare il reparto offensivo.

Il mercato entra nella fase più calda, e il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a muoversi rapidamente per consegnare ad Allegri il rinforzo richiesto.



