Allenamento Juventus a porte aperte LIVE: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la vittoria con il Parma. Bianconeri in campo

(Andrea Bargione inviato al JTC della Continassa) All’indomani della vittoria casalinga contro il Parma, la Juventus è tornata subito al lavoro al JTC della Continassa per preparare la difficile sfida in trasferta contro il Milan. La seduta odierna è stata dedicata allo scarico per chi è sceso in campo ieri, mentre lo staff medico monitora con attenzione le condizioni fisiche dei giocatori infortunati, tra cui Cambiaso, fermato da una distorsione alla caviglia, e gli altri elementi in attesa di valutazioni o interventi decisivi.

Per far fronte alle assenze e completare il gruppo, l’allenamento delle ore 10:15 ha visto la partecipazione di diversi giovani aggregati dalla formazione giovanile. La squadra è stata momentaneamente divisa in due gruppi distinti per svolgere il lavoro tattico e atletico nei diversi lati del campo, inaugurando così una settimana chiave per il campionato.

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Fine partita

11:31 – Gran gol di Alajbegovic: riceve palla sulla sinistra e mette sul primo palo. Non attento Grabara in questa occasione.

11:29 – Milik firma il raddoppio! Grande sinistro del bianconero che batte Grabara.

11:18 – Si ferma Ekhator nel corso della partitella in famiglia, nessun contrasto ma un allungo. L’ex Genoa resta a terra e poi esce lasciando l’allenamento anzitempo.

11:11 – Bella occasione per la prima squadra: Ekhator difende palla, poi grande giocata in profondità di Milik per Alajbegovic, recupera Grabara.

Riprende il secondo tempo

11:06 – Fine primo tempo nella partitella in famiglia all’Allianz Stadium.

11:02 – Si lotta in campo tra le due selezioni: Alajbegovic prova a illuminare, Ekhator non ne approfitta.

10:49 – Gira bella la palla in campo, bei movimenti anche dei giovani: tra tutti buoni segnali da Camara.

10:35 – Gol di Rugani per la prima squadra: appalusi dei tifosi presenti al JTC.

10:20 – Partitella tra la Prima squadra e l’Under 20. Formazioni così schierate:

Under 20 Grabara; Badarau, De Brul, Gielen; Baba Hay, Giambavicchio, Sylla, Beydts; Camara, Okolo, Pipitò. Subentranti Carfora, Bamballi, Basile, Lopez, Rogoz, Urbano

Prima squadra: Pinsoglio; Cabal; Rugani, Gatti, Kelly; Koopmeiners Ceppi, Bracco; Aajbegovic, Milik, Ekhator

10:15 – Via all’allenamento!