Calciomercato
Manchester City, assalto a Gakpo: pronta un’offerta da 85 milioni di sterline. Affare alle battute finali
Calciomercato Manchester City, accordo con Cody Gakpo per un contratto quinquennale: il Liverpool aspetta il sostituto
Il Manchester City prepara un nuovo grande investimento per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Citizens avrebbero raggiunto un’intesa con Cody Gakpo, pronto ad accettare il trasferimento e a sottoscrivere un contratto della durata di cinque anni.
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Il club inglese sarebbe quindi fiducioso di poter completare l’operazione, ma per arrivare alla chiusura definitiva servirà ancora il via libera del Liverpool.
Calciomercato Manchester City, operazione da 85 milioni
Il Manchester City è pronto a presentare un’offerta complessiva da 85 milioni di sterline per acquistare l’attaccante olandese. Una cifra particolarmente importante, che conferma la volontà della società di aggiungere alla rosa un calciatore capace di ricoprire più posizioni nel reparto avanzato.
L’accordo con l’entourage di Gakpo rappresenta un passaggio fondamentale, ma non è ancora sufficiente per considerare concluso il trasferimento.
Il Liverpool cerca il sostituto
La partenza dell’attaccante dipenderà infatti dalle prossime mosse del Liverpool. I Reds sarebbero disposti ad autorizzare la cessione soltanto dopo aver definito l’arrivo di un sostituto adeguato.
Il Manchester City resta in attesa, convinto di poter sistemare tutti i dettagli non appena il Liverpool avrà completato la propria operazione in entrata. Come precisato dallo stesso Romano, il City è pronto a presentare il pacchetto da 85 milioni dopo aver già ottenuto il gradimento del giocatore. L’affare è dunque in fase avanzata, ma non può ancora essere considerato ufficialmente concluso.