Calciomercato
Milan, via libera per Gimenez al Porto: accordo raggiunto, le cifre
Calciomercato Milan, Santiago Gimenez si avvicina al Porto: prestito gratuito e diritto di riscatto da 18 milioni più bonus
L’avventura di Santiago Gimenez con la maglia del Milan sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riferito nella notte da Fabrizio Romano, la società rossonera avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Porto per il trasferimento dell’attaccante messicano.
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Il centravanti è quindi sempre più vicino a lasciare la Serie A e a ripartire dal campionato portoghese. Prima della conclusione definitiva dell’affare dovranno essere completate le consuete formalità.
Calciomercato Milan, le cifre dell’operazione Gimenez
La formula concordata prevederebbe un prestito gratuito, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus. Un’intesa che permetterebbe al Porto di valutare il rendimento dell’attaccante prima di procedere eventualmente con il suo acquisto definitivo.
Nell’accordo sarebbe presente anche una clausola capace di trasformare il diritto in obbligo di riscatto. Il passaggio diventerebbe automatico al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze collezionate da Gimenez e al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi.
Nuova esperienza in Portogallo
Il trasferimento offrirebbe a Gimenez la possibilità di trovare maggiore continuità e di rilanciarsi in un nuovo contesto. Il Porto sarebbe pronto ad affidargli un ruolo importante nel proprio reparto offensivo, mentre il Milan potrebbe incassare una cifra significativa qualora maturassero le condizioni previste dall’accordo.