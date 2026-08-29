Chi è Omari Hutchinson, la nuova idea del Milan per rinforzare l’attacco

Chi è Omari Hutchinson: la storia le caratteristiche tecniche del nuovo obiettivo in attacco del Milan

Le battute conclusive del calciomercato del Milan si preannunciano particolarmente frenetiche ed intense. Con l’operazione in uscita di Rafa Leão ormai giunta alla fase dei dettagli burocratici, la dirigenza rossonera si è tuffata sul mercato per individuare un profilo idoneo da affidare al tecnico Rúben Amorim. Nelle ultime ore, la società milanese ha avviato primi contatti esplorativi sia con gli agenti del calciatore sia con il Nottingham Forest per sondare il terreno su Omari Hutchinson, esterno offensivo classe 2003. La negoziazione si preannuncia complessa, considerato che il club inglese lo ha acquistato la scorsa estate per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, ma in casa Milan si sta effettuando un tentativo per capire la fattibilità dell’affare. Lo riporta Sky.

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Chi è Omari Hutchinson: la formazione a Londra e il boom all’Ipswich

Ma quali sono la storia e l’identikit del nuovo obiettivo rossonero? Nato in Inghilterra nel 2003, Hutchinson è un attaccante esterno di origini giamaicane formatosi nelle principali accademie calcistiche di Londra. Dopo i primi passi giovanili, ha completato il proprio percorso di crescita tra le giovanili di Arsenal e Chelsea, debuttando giovanissimo nel calcio professionistico. La vera svolta è arrivata con il trasferimento all’Ipswich Town, club in cui si è imposto da trascinatore ottenendo la promozione in Premier League a suon di gol e assist, fino al successivo trasferimento a titolo definitivo al Nottingham Forest.

A livello internazionale, il giovane esterno ha difeso i colori dell’Inghilterra Under 21, diventando uno dei principali artefici del trionfo all’Europeo di categoria nel 2025, torneo in cui ha brillato segnando anche una rete decisiva nella finalissima vinta contro la Germania.

Caratteristiche tecniche e profilo tattico per il sistema di Amorim

Dal punto di vista tattico, Hutchinson è un’ala di piede mancino che predilige partire da destra, pur sapendo disimpegnarsi con disinvoltura anche sul lato opposto o come trequartista. Dotato di un dribbling ubriacante nello stretto, una notevole accelerazione nei primi metri e spiccata fantasia negli ultimi trenta metri, il classe 2003 ama rientrare per servire assist o scagliare conclusioni a giro. Nel sistema di Rúben Amorim, Hutchinson porterebbe la velocità, la qualità nell’uno contro uno e l’imprevedibilità necessarie per riorganizzare la manovra offensiva.