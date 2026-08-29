Calciomercato Atalanta, pronta la blindatura per Scalvini: maxi intreccio col Bologna per Rowe e De Roon. Ultimissimi sviluppi

Calciomercato Atalanta, rinnovo per Scalvini e intrigo col Bologna per Rowe e De Roon. Cosa sta succedendo

Il calciomercato dell’Atalanta entra nelle sue battute finali registrando rilevanti manovre strategiche sia sul fronte delle conferme interne sia per quanto concerne le operazioni in entrata e in uscita. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra è rappresentata dalla blindatura di Giorgio Scalvini, considerato un pilastro imprescindibile per la retroguardia del presente e del futuro. Durante la sessione estiva, la Dea ha mantenuto una posizione di totale fermezza respingendo i convinti tentativi d’assalto avanzati dal Newcastle, club fortemente interessato a portare il difensore classe 2003 in Premier League. Superata l’offensiva della società inglese, la dirigenza ha ufficialmente aperto il tavolo delle negoziazioni con gli agenti del calciatore per definire il rinnovo del contratto. Lo riporta Sky.

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Trattativa ad ampio raggio con il Bologna per Jonathan Rowe

Parallelamente alla trattativa per il prolungamento del centrale azzurro, si registrano sviluppi di primissimo piano nei dialoghi aperti tra Atalanta e Bologna. I contatti per il possibile trasferimento a Bergamo di Jonathan Rowe, talento d’attacco inglese ex Marsiglia seguito da tempo dai dirigenti orobici, si sono ampliati ed intensificati nelle ultime ore. Le due dirigenze stanno approfondendo i termini di un’operazione destinata a modificare gli assetti di entrambi i reparti avanzati in vista della stagione.

Marten De Roon nell’affare: la mossa chiave per la fumata bianca

La vera svolta nella trattativa è legata all’inserimento di Marten De Roon, la cui pedina è destinata a rientrare direttamente nell’operazione per favorire l’approdo dell’esterno offensivo britannico alla corte dei bergamaschi. Il centrocampista olandese compirebbe il percorso inverso rispetto a Rowe, salutando l’Atalanta dopo anni di militanza per accasarsi in rossoblù ed arricchire la linea mediana emiliana.

Prospettive tattiche ed equilibri finanziari dello scambio

Per la formazione felsinea, l’innesto di un senatore dal carisma incontestabile come De Roon garantirebbe immediata sostanza tattica ed esperienza internazionale nella gestione dei ritmi di gara. Allo stesso tempo, la compagine orobica si assicurerebbe l’esplosività, il dribbling e la freschezza atletica di Rowe per variarne le soluzioni offensive. Le prossime ore risulteranno decisive per definire conguagli ed intese contrattuali, sancendo una delle operazioni più intrecciate del finale di mercato.