Mercato Genoa, è fatta per Robinho Jr dal Santos! Preso il figlio della leggenda di Milan e Real Madrid, tutti i dettagli

Mercato Genoa, arriva Robinho Jr dal Santos! È il figlio dell’ex Milan e Real Madrid, tutti i dettagli

Il calciomercato del Genoa registra un innesto a sorpresa per il reparto avanzato, assicurandosi uno dei giovani più intriganti del panorama sudamericano. La società rossoblù ha infatti raggiunto un accordo con il Santos per l’ingaggio di Robinho Jr, promettente attaccante brasiliano di diciotto anni. La negoziazione si è chiusa in modo lampo e il calciatore si trova già in Italia per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club ligure. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Dettagli dell’operazione e formula del trasferimento

La dirigenza del Genoa ha definito l’affare sulla base di un prestito con opzione di riscatto, modalità che permetterà alla società di valutare da vicino l’adattamento del ragazzo nel contesto italiano prima di decidere l’eventuale riscatto a titolo definitivo dal Santos. Si tratta di un’operazione strategica a contenuto rischio economico ma dal notevole potenziale tecnico, perfettamente in linea con la filosofia del club di investire su profili emergenti da valorizzare nel tempo.

L’eredità di famiglia e le caratteristiche del giovane brasiliano

Oltre che per le qualità tecniche e atletiche mostrate in patria, il diciottenne porta un cognome di enorme peso specifico nel panorama calcistico internazionale: si tratta infatti del figlio di Robinho, celebre attaccante che in carriera ha vestito le maglie di Real Madrid, Manchester City e Milan.

Cresciuto nel settore giovanile del Santos — il medesimo vivaio che ha consacrato il padre prima del salto in Europa —, Robinho Jr è un attaccante di spiccata rapidità e imprevedibilità, dotato di un eccellente controllo di palla nello stretto e di un’ottima intelligenza negli ultimi trenta metri. L’approdo in Serie A segna il suo primo capitolo nel calcio europeo, con l’ambizione di mettere in mostra il proprio talento su palcoscenici di massimo livello.

L’inserimento nello scacchiere tattico di Marassi

L’innesto del classe 2007 garantirà allo staff tecnico una risorsa fresca per variare le soluzioni offensive durante la stagione. Il Genoa intende guidare il giovane brasiliano attraverso un percorso di crescita graduale, favorendone l’assimilazione dei concetti tattici e della forza atletica richiesti dal campionato italiano. Il calore del pubblico di Marassi offrirà il contesto perfetto per consentire al ragazzo di esprimersi al meglio e ritagliarsi uno spazio importante.