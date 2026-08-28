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Sorteggi Europa League: gli abbinamenti completi e il tabellone della League Phase. Chi sfidano Juve e Milan
Sorteggi Europa League LIVE: abbinamenti e tabellone della League Phase. Tutti gli aggiornamenti in diretta
Inizia ufficialmente l’Europa League 2026/27. Juventus e Milan hanno scoperto le loro avversarie per la League Phase nei sorteggi odierni, dalle ore 13.00. Calcionews24 ha seguito LIVE la cerimonia.
Sorteggi Europa League LIVE: il tabellone
Milan in casa contro Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia. In trasfera contro Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.
La Juventus affronterà Real Sociedad (casa), Az Alkmaar (trasferta), Rennes (casa), Ferencvaros (trasferta), Omonia (casa), Celta Vigo (trasferta), Nec (casa), Hapoel Beer-Sheva (trasferta).
Sorteggi Europa League: le squadre qualificate
1^ FASCIA
- Bayer Leverkusen
- Benfica
- Juventus
- Milan
- Lione
- AZ Alkmaar
- Olympiacos
- Real Sociedad
- Marsiglia
2^ FASCIA
- Ferencváros
- Viktoria Plzen
- Union Saint-Gilloise
- Dinamo Zagabria
- Salisburgo
- Celtic
- Sparta Praga
- Rennes
- Anderlecht
3^ FASCIA
- Sturm Graz
- Lech Poznan
- Crystal Palace
- Bournemouth
- Sunderland
- Celje
- Jagiellonia Bialystok
- Omonia
- Celta Vigo
4^ FASCIA
- Hoffenheim
- Besiktas
- Torreense
- Hapoel Be’er Sheva
- NEC Nijmegen
- OFI Creta
- Lillestrom
- Levski Sofia
- Ararat-Armenia
Sorteggi Europa League: il regolamento
Il nuovo format si sviluppa attraverso un maxi-girone a 36 squadre, dove ogni punto guadagnato pesa sulla classifica generale. Il calendario di ciascuna formazione comprende otto sfide — quattro in casa e quattro in trasferta — incrociando due rivali per ognuna delle quattro fasce di merito estratte dall’algoritmo. Durante questa fase non possono verificarsi derby tra club del medesimo campionato, mentre è fissato a due il limite massimo di avversarie provenienti dalla stessa nazione estera.
La posizione conquistata al termine degli otto turni definisce il proseguimento del cammino:
- Dal 1° all’8° posto: pass immediato per gli ottavi di finale.
- Dal 9° al 16° posto: qualificazione agli spareggi con il vantaggio di essere teste di serie.
- Dal 17° al 24° posto: ingresso ai playoff da non teste di serie.
- Dal 25° al 36° posto: uscita di scena totale dall’Europa. Viene infatti abolito il meccanismo di retrocessione che in passato permetteva di scendere nelle competizioni di fascia inferiore.
Sorteggi Europa League: le date
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Francoforte): 26 maggio 2027