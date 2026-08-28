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Sorteggi Europa League: gli abbinamenti completi e il tabellone della League Phase. Chi sfidano Juve e Milan

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Sorteggi Europa League LIVE: abbinamenti e tabellone della League Phase. Tutti gli aggiornamenti in diretta

Inizia ufficialmente l’Europa League 2026/27. Juventus e Milan hanno scoperto le loro avversarie per la League Phase nei sorteggi odierni, dalle ore 13.00. Calcionews24 ha seguito LIVE la cerimonia.

Sorteggi Europa League LIVE: il tabellone

Milan in casa contro Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia. In trasfera contro Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.

La Juventus affronterà Real Sociedad (casa), Az Alkmaar (trasferta), Rennes (casa), Ferencvaros (trasferta), Omonia (casa), Celta Vigo (trasferta), Nec (casa), Hapoel Beer-Sheva (trasferta).

Sorteggi Europa League: le squadre qualificate

1^ FASCIA

  • Bayer Leverkusen
  • Benfica
  • Juventus
  • Milan
  • Lione
  • AZ Alkmaar
  • Olympiacos
  • Real Sociedad
  • Marsiglia

2^ FASCIA

  • Ferencváros
  • Viktoria Plzen
  • Union Saint-Gilloise
  • Dinamo Zagabria
  • Salisburgo
  • Celtic
  • Sparta Praga
  • Rennes
  • Anderlecht

3^ FASCIA

  • Sturm Graz
  • Lech Poznan
  • Crystal Palace
  • Bournemouth
  • Sunderland
  • Celje
  • Jagiellonia Bialystok
  • Omonia
  • Celta Vigo

4^ FASCIA

  • Hoffenheim
  • Besiktas
  • Torreense
  • Hapoel Be’er Sheva
  • NEC Nijmegen
  • OFI Creta
  • Lillestrom
  • Levski Sofia
  • Ararat-Armenia

Sorteggi Europa League: il regolamento

Il nuovo format si sviluppa attraverso un maxi-girone a 36 squadre, dove ogni punto guadagnato pesa sulla classifica generale. Il calendario di ciascuna formazione comprende otto sfide — quattro in casa e quattro in trasferta — incrociando due rivali per ognuna delle quattro fasce di merito estratte dall’algoritmo. Durante questa fase non possono verificarsi derby tra club del medesimo campionato, mentre è fissato a due il limite massimo di avversarie provenienti dalla stessa nazione estera.

La posizione conquistata al termine degli otto turni definisce il proseguimento del cammino:

  • Dal 1° all’8° posto: pass immediato per gli ottavi di finale.
  • Dal 9° al 16° posto: qualificazione agli spareggi con il vantaggio di essere teste di serie.
  • Dal 17° al 24° posto: ingresso ai playoff da non teste di serie.
  • Dal 25° al 36° posto: uscita di scena totale dall’Europa. Viene infatti abolito il meccanismo di retrocessione che in passato permetteva di scendere nelle competizioni di fascia inferiore.

Sorteggi Europa League: le date

Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Francoforte): 26 maggio 2027

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