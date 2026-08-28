Sorteggi Europa League LIVE: abbinamenti e tabellone della League Phase. Tutti gli aggiornamenti in diretta

Inizia ufficialmente l’Europa League 2026/27. Juventus e Milan hanno scoperto le loro avversarie per la League Phase nei sorteggi odierni, dalle ore 13.00. Calcionews24 ha seguito LIVE la cerimonia.

Sorteggi Europa League LIVE: il tabellone

Milan in casa contro Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia. In trasfera contro Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.

La Juventus affronterà Real Sociedad (casa), Az Alkmaar (trasferta), Rennes (casa), Ferencvaros (trasferta), Omonia (casa), Celta Vigo (trasferta), Nec (casa), Hapoel Beer-Sheva (trasferta).

Sorteggi Europa League: le squadre qualificate

1^ FASCIA

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

Milan

Lione

AZ Alkmaar

Olympiacos

Real Sociedad

Marsiglia

2^ FASCIA

Ferencváros

Viktoria Plzen

Union Saint-Gilloise

Dinamo Zagabria

Salisburgo

Celtic

Sparta Praga

Rennes

Anderlecht

3^ FASCIA

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia Bialystok

Omonia

Celta Vigo

4^ FASCIA

Hoffenheim

Besiktas

Torreense

Hapoel Be’er Sheva

NEC Nijmegen

OFI Creta

Lillestrom

Levski Sofia

Ararat-Armenia

Sorteggi Europa League: il regolamento

Il nuovo format si sviluppa attraverso un maxi-girone a 36 squadre, dove ogni punto guadagnato pesa sulla classifica generale. Il calendario di ciascuna formazione comprende otto sfide — quattro in casa e quattro in trasferta — incrociando due rivali per ognuna delle quattro fasce di merito estratte dall’algoritmo. Durante questa fase non possono verificarsi derby tra club del medesimo campionato, mentre è fissato a due il limite massimo di avversarie provenienti dalla stessa nazione estera.

La posizione conquistata al termine degli otto turni definisce il proseguimento del cammino:

Dal 1° all’8° posto : pass immediato per gli ottavi di finale .

: pass immediato per gli . Dal 9° al 16° posto : qualificazione agli spareggi con il vantaggio di essere teste di serie .

: qualificazione agli spareggi con il vantaggio di essere . Dal 17° al 24° posto : ingresso ai playoff da non teste di serie .

: ingresso ai playoff da . Dal 25° al 36° posto: uscita di scena totale dall’Europa. Viene infatti abolito il meccanismo di retrocessione che in passato permetteva di scendere nelle competizioni di fascia inferiore.

Sorteggi Europa League: le date

Giornata 1: 16/17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Francoforte): 26 maggio 2027