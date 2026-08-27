Ahanor Chelsea, il difensore lascia l’Italia! Accordo trovato per il passaggio in Premier, la cifra incassata dall’Atalanta per il 2008

Ahanor Chelsea, il difensore classe 2008 lascia l’Atalanta e la Serie A per diventare un nuovo giocatore dei Blues. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Chelsea piazza un altro colpo in prospettiva, confermando la propria politica orientata all’ingaggio dei migliori giovani talenti del calcio globale. I Blues hanno infatti raggiunto un accordo con l’Atalanta per il trasferimento a titolo definitivo di Honest Ahanor. La trattativa per il diciottenne difensore italiano ha ottenuto la definitiva fumata bianca, posizionando i londinesi in primissima fila per l’ufficializzazione dell’affare.

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Le cifre dell’operazione e l’autorizzazione al viaggio

L’intesa economica tra la dirigenza del Chelsea e il club bergamasco si è concretizzata sulla base di una cifra monstre che si aggira attorno ai 40 milioni di sterline. Le due società sono attualmente al lavoro per definire gli ultimi dettagli formali.

Parallelamente alla stesura dei contratti, è arrivata anche la fondamentale autorizzazione al viaggio per il giovane tesserato nerazzurro. Ahanor è pronto a volare alla volta di Londra nelle prossime ore per sottoporsi alle consuete visite mediche e legarsi a lungo termine con la società di Stamford Bridge.

Il profilo di Ahanor e la strategia del Chelsea

Formatosi nelle giovanili del Genoa e consacratosi con la maglia dell’Atalanta, Ahanor è un difensore classe 2008 dotato di eccezionali doti atletiche, grande forza fisica e notevole versatilità tattica, capace di agire sia al centro della difesa sia sulla corsia mancina. Le sue ottime prestazioni e la rapidissima scalata nelle selezioni azzurre ne hanno fatto uno dei profili più desiderati del panorama internazionale.

Una volta completato l’iter burocratico e firmato il contratto, la dirigenza dei Blues stabilirà i prossimi passi per la sua crescita professionale. Il Chelsea deciderà presto il miglior percorso per Honest secondo Fabrizio Romano, valutando se aggregarlo subito alla rosa della prima squadra o se concederlo in prestito a un club di livello per permettergli di accumulare esperienza e minuti preziosi sul campo.

Un investimento da record per il futuro dei Blues

L’ennesima grande operazione condotta dal Chelsea testimonia la volontà della proprietà inglese di dominare la scena internazionale sul fronte dello scouting dei giovani prospetti. Per l’Atalanta si tratta dell’ennesima plusvalenza da capogiro generata dal proprio settore giovanile e dal lavoro di valorizzazione dei talenti, a conferma del primato della società orobica nel panorama europeo.