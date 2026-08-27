Issiaka Kamate nel mirino dell’Atletico Madrid! Trattativa in corso con l’Inter, c’è un nodo da sciogliere prima della fumata bianca

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid piomba su Kamate: affare in corso e nodo da sciogliere prima di giungere all’accordo

Il calciomercato dell’Inter si accende anche sul fronte dei giovani talenti in uscita. Dopo settimane di apparente stallo, si muove in maniera significativa il futuro di Issiaka Kamate, promettente centrocampista francese classe 2004 considerato tra i prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. Il mediano è finito al centro di un intreccio internazionale che potrebbe portarlo a calcare a breve i campi della Liga spagnola.

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Dal naufragio con l’Espanyol all’inserimento dell’Atletico Madrid

Soltanto poche settimane fa, il percorso di Kamate sembrava del tutto tracciato. Il centrocampista appariva infatti in procinto di trasferirsi all’Espanyol, con i dialoghi tra le parti giunti a un passo dalla definitiva fumata bianca. L’operazione è tuttavia naufragata sul più bello a causa di un improvviso cambio di strategia dei dirigenti catalani, che hanno deciso di virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio organico.

Proprio quando il futuro del giovane sembrava destinato a un periodo di stand-by, si è registrato l’inserimento a sorpresa di una big del calcio europeo. Secondo quanto svelato da Sky Sport, l’Atletico Madrid ha mosso passi estremamente concreti per ingaggiare il giocatore, mostrando la volontà di puntare forte sulle sue doti fisiche e sulla sua versatilità.

I dettagli dell’operazione: titolo definitivo e la recompra nerazzurra

Come spiegato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in queste ore sono in corso colloqui fitti e diretti tra l’Inter e i vertici dei colchoneros. L’intenzione dell’Atletico Madrid è quella di chiudere l’operazione a titolo definitivo, ma il club nerazzurro intende tutelarsi per non rischiare di perdere il controllo su un talento di grande prospettiva.

Per questa ragione, la dirigenza milanese sta lavorando per inserire nell’accordo un diritto di recompra. Tale opzione consentirebbe all’Inter di monitorare la crescita di Kamate in Spagna, garantendosi la possibilità di riacquistare il cartellino a cifre già stabilite nei prossimi anni.

Le qualità di Kamate e la visione strategica dell’Inter

Cresciuto nel settore giovanile, Kamate si è distinto per la capacità di abbinare struttura fisica e buona tecnica individuale. L’eventuale cessione all’Atletico Madrid permetterebbe all’Inter di realizzare un’operazione strategica sul piano economico, garantendo al contempo al giovane francese una vetrina di assoluto prestigio internazionale.