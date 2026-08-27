Mercato Torino, che intrecci in entrata e uscita: da Perri a Pedersen, la Fiorentina spinge per Njie! Novità importantissime

Mercato Torino, ultime ore cruciali per i granata in entrata e in uscita. Cosa sta succedendo, tutti i dettagli

Il calciomercato del Torino entra in una fase calda tra acquisti imminenti, cessioni già definite e trattative per i giovani talenti del vivaio. La dirigenza granata sta lavorando alacremente per mettere a disposizione del tecnico Ignazio Abate una rosa completa ed equilibrata in vista del prosieguo della stagione di Serie A.

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Entrate e uscite: vicini Perri e Bragança, Pedersen va all’Olympiacos

Sul fronte degli acquisti, secondo Sky la società granata è in chiusura per l’arrivo di Perri dal Leeds, innesto destinato a rinforzare il pacchetto difensivo. Contestualmente, mister Abate sta spingendo con decisione per assicurarsi le prestazioni di Daniel Bragança, centrocampista di qualità in forza allo Sporting.

In uscita è ormai arrivata al capolinea l’avventura torinese di Marcus Holmgren Pedersen. È stata infatti definita nei dettagli la cessione del terzino classe 2000 all’Olympiacos: l’operazione porterà nelle casse del club 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il norvegese saluta l’Italia dopo aver collezionato 32 presenze nella scorsa stagione e due apparizioni nell’annata appena iniziata, registrate contro la Carrarese in Coppa Italia e contro il Milan nel primo turno di campionato.

Fiorentina su Alieu Njie: avviati i primi contatti

Sullo sfondo delle manovre di mercato c’è anche il forte interesse della Fiorentina per Alieu Njie. La società viola, pur essendo impegnata su più tavoli tra cui la nota trattativa con il Como per Moise Kean, ha messo gli occhi sull’ala sinistra classe 2005 cresciuta nel settore giovanile del Torino.

Tra i due club si registrano già i primi contatti avviati per valutare la fattibilità del trasferimento. Nella passata stagione il giovane talento ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, collezionando 18 presenze, un gol e un assist in poco meno di 450 minuti di utilizzo complessivi.

L’interesse internazionale e la gestione di Abate

Su Njie si era già scatenata nei mesi scorsi un’asta internazionale, con Salisburgo e Crystal Palace arrivati a presentare un’offerta ufficiale fino a 12 milioni di euro bonus inclusi. Nonostante le lusinghe estere, il giocatore è rimasto sotto la Mole alla corte di Ignazio Abate, che gli ha subito concesso fiducia facendolo subentrare per 20 minuti nella sfida inaugurale della Serie A 2026/2027 contro il Milan. Le prossime ore chiariranno se la Fiorentina riuscirà ad affondare il colpo definitivo.