Genoa in pressing su Cancellieri: dopo il ko col Napoli De Rossi vuole rinforzi. C’è un altro club di Serie A in attesa

Il Genoa vuole reagire subito dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata contro il Napoli di Massimiliano Allegri. La dirigenza rossoblù è al lavoro per consegnare a Daniele De Rossi un nuovo rinforzo offensivo e il nome in cima alla lista resta quello di Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 della Lazio.

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Il Genoa ha già avviato i contatti e punta a chiudere l’operazione nelle prossime ore, in attesa del via libera definitivo del giocatore. Cancellieri, esterno offensivo rapido e duttile, è in scadenza nel giugno 2027 con i biancocelesti e rappresenta un profilo ideale per ampliare le soluzioni offensive di De Rossi.

Cancellieri, i numeri e il profilo tecnico

Cancellieri arriva da una stagione positiva sotto la guida di Maurizio Sarri: 35 presenze, 4 gol e 2 assist nella Serie A 2025/26, confermandosi un esterno capace di attaccare la profondità e creare superiorità nell’uno contro uno.

In questo avvio di stagione, con Rino Gattuso sulla panchina della Lazio, ha collezionato 124 minuti tra campionato e Coppa Italia, senza però trovare continuità.

Il Genoa ritiene che Cancellieri possa inserirsi rapidamente nel sistema di gioco di De Rossi, offrendo velocità, ampiezza e capacità di attaccare gli spazi.

La Fiorentina osserva, ma non affonda

Sul giocatore c’è stato anche l’interesse della Fiorentina di Fabio Grosso, che ha valutato Cancellieri come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, i viola non hanno mai avviato una trattativa concreta, lasciando di fatto strada libera al Genoa.

La priorità resta dunque nelle mani dei rossoblù, che attendono la decisione finale dell’attaccante prima di procedere alla chiusura dell’operazione.

Genoa ambizioso: De Rossi vuole completare la rosa

Dopo il buon avvio di stagione e la battuta d’arresto contro il Napoli, il Genoa vuole consolidare la propria competitività. L’arrivo di Cancellieri sarebbe un segnale forte, utile per aumentare la profondità della rosa e dare a De Rossi un’arma in più sulle corsie.

Le prossime ore saranno decisive: il Genoa spinge, la Fiorentina osserva, Cancellieri riflette. Il mercato rossoblù è pronto a entrare nel vivo.



