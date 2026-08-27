Juventus‑Kessié, tempo scaduto: Roma minaccia il sorpasso, Spalletti chiama. Koopmeiners blocca

La Juventus è in vantaggio per Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996 ex Milan e Atalanta, ma ora deve trasformare le intenzioni in una mossa concreta. Dopo un’estate di contatti, promesse e incontri, è arrivato il momento di affondare il colpo per evitare sorprese negli ultimi giorni di mercato.

Secondo Tuttosport, il direttore sportivo Giovanni Carnevali avrebbe già raggiunto un accordo verbale con l’entourage del giocatore: triennale da 4,5 milioni netti a stagione. Anche ieri sera c’è stato un nuovo confronto, ma la Juventus non ha ancora formalizzato l’offerta definitiva.

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Il nodo cessioni: tutto ruota attorno a Koopmeiners

Il problema resta sempre lo stesso: le uscite. La cessione di Fabio Miretti al Besiktas — prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni — non basta per sbloccare l’operazione.

Alla Continassa sanno che la situazione sarebbe più semplice con l’addio di Teun Koopmeiners, che non si oppone alla partenza e considera conclusa la sua avventura in bianconero. Il centrocampista olandese vuole una soluzione gradita sia dal punto di vista tecnico sia economico.

Le conversazioni con il Galatasaray non hanno prodotto sviluppi concreti, mentre un trasferimento alla Roma è da escludere: i rapporti tra i due club non sono dei migliori. Sullo sfondo resta la Premier League, ma senza offerte tangibili.

La Roma si inserisce: la Juve capisce che il tempo è poco

L’inserimento della Roma, che a inizio settimana ha parlato con l’agente di Kessié, ha agitato le acque. La Juventus ha percepito il rischio e ora vuole chiudere entro questa settimana. Carnevali e Massara stanno provando ad accelerare, consapevoli che la concorrenza è reale.

Spalletti chiama Kessié: l’ivoriano dà priorità alla Juve

Kessié ha già detto no alla maxi‑offerta dell’Al Ittihad (quasi 10 milioni netti per tre anni), segnale chiaro della volontà di tornare nel grande calcio europeo. Per lui, questo significa Serie A.

Il tecnico Luciano Spalletti, che lo considera fondamentale per aumentare leadership e fisicità in mezzo al campo, ha parlato direttamente con il giocatore. L’ivoriano ha ribadito la priorità alla Juventus e si aspetta una fumata bianca entro la fine della settimana, anche nel caso in cui Koopmeiners non dovesse partire.