Morata, sondaggio del Leganés squadra di Segunda División: l’ingaggio complica tutto, il Como è in ascolto

Il Leganés ha avviato i primi contatti per Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992 attualmente al Como. Il club madrileno, oggi in Segunda División, sta cercando un profilo esperto per rinforzare l’attacco e ha individuato proprio Morata come possibile colpo di fine mercato.

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Le parti stanno valutando la fattibilità dell’operazione, che al momento presenta un nodo centrale: l’ingaggio del giocatore.

Il nodo stipendio: serve un contributo del Como

Morata percepisce uno stipendio elevato per gli standard della Segunda División. Per questo motivo, affinché il trasferimento possa concretizzarsi, sarebbe necessario un contributo economico del Como, che dovrebbe farsi carico di una parte dell’ingaggio.

Il Leganés è interessato e considera Morata un profilo ideale per esperienza, leadership e capacità di giocare sia da prima punta sia da attaccante di manovra. Tuttavia, senza un accordo sulla ripartizione dello stipendio, l’operazione non può avanzare.

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Morata reduce da una stagione complicata

Il centravanti spagnolo arriva da una stagione difficile in Serie A, chiusa senza reti. Un rendimento che ha alimentato riflessioni interne al Como e che ha spinto il giocatore a valutare nuove opportunità per rilanciarsi.

Morata resta comunque un attaccante di grande esperienza internazionale, con un passato tra Juventus, Real Madrid, Atlético Madrid e Chelsea: un profilo che il Leganés considera un lusso per la categoria.

Le prossime mosse: trattativa aperta, Como in ascolto

Il Como sta valutando la situazione: da un lato la possibilità di alleggerire il monte ingaggi, dall’altro la necessità di non indebolire il reparto offensivo senza avere già un sostituto pronto.

La trattativa è in una fase esplorativa, ma il Leganés ha fatto il primo passo e attende una risposta. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’interesse potrà trasformarsi in un’operazione concreta.