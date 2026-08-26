Jonathan Rowe spinge per l’Atalanta: accordo sul contratto, il Bologna mantiene una valutazione molto alta

Il futuro di Jonathan Rowe potrebbe essere definito a breve. L’esterno offensivo inglese, classe 2003, ha comunicato al Bologna la volontà di lasciare il club e ha indicato nell’Atalanta la sua destinazione preferita. A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, secondo cui il giocatore avrebbe già raggiunto una base d’intesa sul contratto con la società bergamasca.

Ora la decisione passa al Bologna, chiamato a valutare sia la richiesta del calciatore sia l’offerta arrivata nelle ultime ore.

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L’offerta dell’Atalanta: 35 milioni più 5 di bonus

Sul tavolo c’è una proposta molto importante: 35 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus, recapitata al Bologna circa 48 ore fa. Una cifra che testimonia quanto l’Atalanta consideri Rowe un profilo strategico per il progetto tecnico di Maurizio Sarri, allenatore che basa il suo 4‑3‑3 su esterni rapidi, tecnici e capaci di creare superiorità numerica.

Rowe, arrivato un anno fa dall’Olympique Marsiglia, si è imposto come uno degli esterni più dinamici della Serie A: velocità, dribbling, capacità di attaccare la profondità e un rendimento in costante crescita.

La volontà del giocatore: “Vuole l’Atalanta”

Secondo le informazioni raccolte, Rowe ha già fatto la sua scelta: vuole trasferirsi all’Atalanta. Il giocatore ritiene Bergamo la destinazione ideale per crescere ulteriormente e per inserirsi in un sistema che valorizza le sue caratteristiche.

La sua posizione è stata comunicata alla dirigenza rossoblù, che ora dovrà decidere se assecondare la volontà del calciatore o se resistere, valutando anche la necessità di trovare un sostituto adeguato.

Il nodo Bologna: valutazioni in corso

La società emiliana sta riflettendo. L’offerta è significativa, la volontà del giocatore è chiara, ma la decisione finale spetta al club. Il Bologna dovrà considerare sia l’aspetto tecnico sia quello economico, oltre alla tempistica del mercato.

I prossimi giorni — forse le prossime ore — saranno decisivi per capire se l’interesse dell’Atalanta si trasformerà in un’operazione concreta.