Calciomercato Bologna, caccia al difensore mancino e al regista: il nodo Rowe e il blitz per Vargas. Ultimissimi sviluppi

Calciomercato Bologna, dal difensore mancino e al regista: spunta anche il nome di Ruben Vargas. Tutte le novità per i rossoblù

Il calciomercato del Bologna entra nella sua fase decisiva con due priorità ben definite dalla dirigenza emiliana: l’ingaggio di un difensore centrale di piede sinistro e un regista di centrocampo. A queste esigenze si aggiunge la necessità di tutelarsi in attacco sulle corsie esterne, dove la forte pressione dell’Atalanta per Jonathan Rowe sta spingendo il club a valutare opzioni di primo piano.

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Difesa e centrocampo: la ricerca del centrale mancino e il punto sul regista

Nel reparto arretrato, tramontata l’ipotesi Nathan Gassama, il Bologna è alla ricerca del profilo ideale per sostituire il partente Lucumí. Nella lista dei desideri resta in evidenza il nome di Dominik Prpic del Porto, affiancato dal ventitreenne Youri Baas dell’Ajax. Più defilata la pista che porta allo svincolato Francesco Acerbi, su cui si registra la concorrenza del Sassuolo, mentre Daniele Ghilardi della Roma riscontra perplessità tattiche non essendo un mancino naturale. L’ultimo sondaggio effettuato riguarda Nathan Zeze (21 anni), difensore francese di piede sinistro in forza al Neom ed ex Nantes.

In mezzo al campo la dirigenza ha deciso di riattivare ufficialmente la caccia a un play di ruolo. Tra i nomi vagliati figurano Rolando Mandragora, corteggiato anche dal Genoa, e Michel Adopo, per il quale si scontra con il muro alzato dal Cagliari di Pisacane.

L’attacco e l’erede di Rowe: da Bernardeschi al blitz per Ruben Vargas

Il futuro del reparto avanzato resta legato al destino di Jonathan Rowe, con l’Atalanta decisa a non mollare la presa. Nel caso in cui l’esterno inglese dovesse salutare gli emiliani, la pista che porta a Noa Lang del Napoli rimane sullo sfondo, ma la sensazione è che il vero sostituto designato possa rivelarsi Federico Bernardeschi.

Nelle ultime ore secondo Sky si è registrata un’importante mossa a sorpresa: il Bologna si è inserito per Ruben Vargas. La trattativa tra il Siviglia e l’Olympiakos per l’esterno svizzero si trovava già in fase avanzata, ma gli emiliani hanno tentato il sorpasso serale per coprire l’eventuale vuoto lasciato da Rowe. Occorrerà ora comprendere se il tentativo rossoblù risulterà sufficientemente concreto e se i tempi tecnici consentiranno di formalizzare l’operazione prima del gong finale.