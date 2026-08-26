El Shaarawy può tornare al Genoa! Pazza idea dei rossoblù per gli ultimi giorni di mercato, novità importanti

El Shaarawy torna al Genoa? Il club vuole riportare l’attaccante in rossoblù, ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato del Genoa entra in una fase estremamente dinamica e ricca di intrecci nelle battute conclusive della sessione estiva. La dirigenza rossoblù si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra possibili cessioni di rilievo e opportunità da cogliere al fotofinish per completare l’organico a disposizione del tecnico. Tra le corsie esterne, la difesa e il reparto d’attacco, la società ligure lavora alacremente su più tavoli per definire l’assetto definitivo della rosa.

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Le manovre in uscita: Martin tra Mainz e Juventus, il Rennes spinge per Vitinha

Uno dei nomi più caldi sul fronte delle uscite è quello di Aaron Martin. Per il terzino spagnolo si sono registrati nuovi sondaggi da parte del Mainz, la società di Bundesliga da cui il club rossoblù lo aveva acquistato tre anni fa e che spinge per riportarlo in Germania. Tuttavia, sulla situazione del calciatore occorre prestare massima attenzione alla Juventus: la società bianconera è infatti alla ricerca di un esterno mancino di ruolo e monitora con grande interesse il profilo dell’ex Mainz per arricchire la propria rosa.

Parallelamente, si registrano importanti novità anche per quanto riguarda l’attacco. Il Rennes si è fatto avanti ufficialmente per Vitinha, manifestando la volontà di intavolare una trattativa per il centravanti portoghese. Un’eventuale cessione del classe 2000 costringerebbe la dirigenza del Grifone a reperire un sostituto all’altezza nelle ultime ore di mercato.

I nomi in entrata: la tentazione El Shaarawy e l’opzione Van der Brempt

Per quanto riguarda i rinforzi in entrata, gli uomini di mercato del Genoa mantengono i riflettori puntati su una suggestione dal forte impatto emotivo e tecnico: il ritorno di Stephan El Shaarawy. Attualmente svincolato, l’ex attaccante cresciuto proprio nel vivaio rossoblù resta un osservato speciale e potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo last minute per garantire estro, esperienza e imprevedibilità al reparto avanzato.

Inoltre, la dirigenza ligure monitora con molta attenzione anche l’evoluzione della retroguardia. In cima alla lista dei desideri figura il nome di Ignace Van der Brempt, difensore in forza al Como. Il Genoa rimane pronto ad affondare il colpo nel caso in cui il belga dovesse decidere di lasciare il club lariano prima del termine ufficiale delle trattative.