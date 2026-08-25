Honest Ahanor ha attirato l’interesse del Chelsea. Contatti con l’Atalanta, svelata la situazione per il difensore classe 2008

Si preannuncia un nuovo ed entusiasmante capitolo lungo la linea diretta di calciomercato tra Bergamo e Londra. Dopo aver già perfezionato all’inizio di questa sessione estiva il trasferimento di Marco Palestra ai Blues, il Chelsea è tornato a bussare con grande insistenza alle porte dell’Atalanta. Secondo Gianluca Di Marzio, si sono infatti registrati nuovi contatti diretti tra i due club per sondare il terreno e avviare le trattative per Honest Ahanor, individuato dalla dirigenza inglese come un rinforzo prioritario per il futuro.

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Il Chelsea punta ancora Zingonia: la trattativa per il talento nerazzurro

La società di Stamford Bridge continua a perseguire con convinzione una politica d’investimento mirata ad assicurarsi i migliori talenti su scala internazionale. In quest’ottica, il profilo del giovane difensore è finito in cima alla lista delle preferenze degli osservatori britannici. Il calciatore potrebbe dunque seguire le orme di Palestra, compiendo il salto dalla Serie A alla Premier League.

I dialoghi avviati tra le parti testimoniano la volontà del Chelsea di accelerare i tempi per superare la concorrenza di altre prestigiose società europee, attratte dal potenziale tecnico del classe 2008.

I numeri di Ahanor: continuità ed esplosione ad alti livelli

Il giovane difensore rappresenta una delle conferme più fulgide del vivaio nerazzurro. Nel corso dell’ultima stagione, la sua prima ufficiale con la maglia dell’Atalanta, il promettente marcatore ha collezionato ben 35 presenze totali tra tutte le competizioni, imponendosi per personalità e costanza di rendimento.

I numeri fatti registrare in campo lo hanno consacrato come uno dei diciottenni più interessanti e promettenti del panorama calcistico europeo. Dotato di una notevole stazza fisica, grande atletismo e ottime capacità nella lettura delle traiettorie difensive, il ragazzo ha dimostrato una maturità tattica ben superiore rispetto all’età anagrafica.

Prospettive future per la difesa della Dea

L’interesse manifestato dal club inglese conferma ancora una volta l’eccellenza della rete di scouting e del lavoro svolto nel centro sportivo di Zingonia. Le prossime ore saranno fondamentali per comprendere la reale fattibilità dell’operazione e le cifre che il Chelsea intenderà mettere sul piatto per convincere l’Atalanta a cedere il proprio gioiello.