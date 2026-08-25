Calciomercato Napoli, affondo per Marc Guiu: ecco le cifre dell’offerta al Chelsea! Spunta l’idea Licina dalla Juventus

Calciomercato Napoli, formulata un’offerta al Chelsea per Marc Guiu. Intanto spunta il nome di Adin Licina dalla Juventus

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con una decisa accelerazione sul fronte d’attacco. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la dirigenza azzurra ha individuato in Marc Guiu, centravanti classe 2006 di proprietà del Chelsea, il profilo ideale su cui puntare con immediatezza. Lo spagnolo rappresenta in assoluto il nome più caldeggiato nelle ultime ore di trattative, con la società partenopea pronta a stringere il cerchio e affondare il colpo definitivo per assicurarsi le sue prestazioni sportive a titolo definitivo.

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L’offerta al Chelsea e i vantaggi regolamentari

Per convincere il club londinese a cedere il giovane talento, il Napoli sta strutturando una proposta economica importante: sul piatto è pronta una base di 15-16 milioni di euro, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati al rendimento del calciatore e al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra. L’operazione offre molteplici benefici sia sotto il profilo tecnico che da quello organizzativo.

Il centravanti ex Barcellona è in cerca di un progetto che possa garantirgli spazio e minutaggio costante per consacrarsi ad alti livelli, individuando nel contesto napoletano una vetrina ideale. Inoltre, l’età del ragazzo garantisce un enorme vantaggio normativo: essendo nato nel 2006, lo spagnolo verrebbe tesserato come “fuori lista” rispetto ai regolamenti vigenti in Serie A, permettendo al club di non occupare alcuno slot prezioso nella lista dei giocatori over da registrare ufficialmente per il campionato.

Adin Licina: il pallino di Giovanni Manna per il futuro

Parallelamente alla trattativa per la prima punta, il Napoli dimostra grande attenzione verso la programmazione a lungo termine, tenendo d’occhio i migliori prospetti del panorama nazionale. In quest’ottica, sul taccuino della dirigenza è finito il nome di Adin Licina, talentuoso classe 2007 di proprietà della Juventus.

Il ragazzo è un vecchio pallino del direttore sportivo Giovanni Manna. L’apprezzamento nasce da lontano: già ai tempi in cui il dirigente operava all’interno dello staff mercato della Juventus, aveva tentato di portarlo in bianconero dal vivaio del Bayern Monaco per inserirlo nella rosa della Next Gen.

La strategia azzurra sul giovane talento appare liquida e vigile. Il Napoli resta alla finestra a monitorare la situazione: qualora nel percorso di crescita del giocatore la Juventus non dovesse garantirgli uno spazio di primissimo piano, la società partenopea sarebbe pronta a valutare concretamente la possibilità di inserirsi nella trattativa.