Malen Dybala, coppia d’oro per Gasperini. La Roma si coccola il suo terribile duo, stracciato un clamoroso record dall’olandese!

Malen Dybala fanno volare la Roma di Gasperini. Nel successo per 4-0 contro la Fiorentina hanno polverizzato questo record

La Roma incanta l’Olimpico trascinata dalla straordinaria intesa tra Donyell Malen e Paulo Dybala. Contro la Fiorentina, il duo d’attacco giallorosso ha dato spettacolo: tre assist per l’argentino e tre gol per il centravanti olandese. In sette gare complessive disputate insieme, Malen ha siglato 7 reti, ben sei delle quali scaturite su brillante invenzione della Joya.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Il record di Malen e la gioia dei protagonisti

L’ennesima serata da protagonista consacra l’ex centravanti dell’Aston Villa, che raggiunge la quota record di 17 gol in 19 presenze di Serie A nell’anno solare. Nessun calciatore giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria era mai riuscito a segnare così tanto, superando il precedente primato di Gabriel Omar Batistuta (15 reti).

Nel post-partita, Dybala ha commentato con entusiasmo la prestazione della squadra e il feeling con il compagno: “Il pallone che ho portato a Malen a fine gara? E’ giusto così, oggi ha fatto tre gol ed è giusto che si porti tutto a casa. Avevo voglia di giocare perché tutta l’estate non ho toccato un pallone. La volontà di rimanere c’è sempre stata da parte mia. Volevo giocare in questo stadio, con i miei compagni e con questo allenatore. Giocare con Malen è più facile, capisce sempre le linee di passaggio. È eccezionale, noi lo aiuteremo a segnare sempre di più. Obiettivo? Migliorare il terzo posto. Mi sono visto con Mastantuono anche in vacanza, è un ragazzo che farà bene. Ha tutte le qualità e gli auguro il meglio”.

Dello stesso avviso Malen, che ha ricambiato gli elogi verso l’attaccante argentino: “ Paulo è straordinario, vede ogni movimento che faccio. Sono benedetto dal fatto di poter giocare con un giocatore così. Crea lo spazio per permettermi di arrivare al gol. Quanti ne posso segnare? Non voglio dare numeri, devo creare occasioni da gol. Poi vedremo”.

Gasperini incorona Mora e la mentalità del gruppo

Anche il tecnico Gian Piero Gasperini ha espresso grande soddisfazione per l’esordio del giovane Mora e per la risposta globale della rosa: “Mora? Siamo di fronte a un talento straordinario. A 19 anni ha già vinto due campionati con il Porto, due anni fa ha fatto 10 gol. È un ragazzo in crescita. Stasera ha giocato con personalità, poi ha avuto un calo fisico. Ogni volta che tocca la palla che succede qualcosa di bello. Ed è anche resistente per le caratteristiche che ha, ha dei valori atletici di assoluto livello. È duttile e ha facilità di calcio. C’è da lavorare sotto tutti gli aspetti, ma ci darà delle grandi soddisfazioni. La cosa che mi soddisfa di più? La mentalità di questo gruppo. Abbiamo ricominciato da dove avevamo finito. Ci portiamo dietro più conoscenze. L’atteggiamento, anche in allenamento, è straordinario. Qui abbiamo dei ragazzi che hanno fatto di tutto per giocare e restare nella Roma: Dybala, Cristante, Pellegrino, Hermoso… Anche Mora con l’agente ha fatto di tutto per arrivare”.

Un successo pesante che proietta con forza la Roma ai vertici della Serie A.