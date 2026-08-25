Il no del Bologna per Rowe cambia i piani dell’Atalanta: spunta anche un’ipotesi mister X per l’attacco di Sarri!

Il Bologna ha rifiutato l’offerta dell’Atalanta per Jonathan Rowe. Ecco come cambiano i piani in attacco della Dea

Il pareggio casalingo nell’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv ha evidenziato la necessità di ulteriori rinforzi per l’Atalanta. Il tecnico Maurizio Sarri ha fatto chiaramente intendere di gradire un ulteriore innesto sugli esterni offensivi, e la società nerazzurra si è subito attivata sul calciomercato per accontentare le richieste dell’allenatore. Tuttavia, a meno di una settimana dal termine delle trattative, chiudere operazioni di primo piano appare una sfida complessa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il muro del Bologna per Jonathan Rowe: l’offerta e il no di Di Vaio

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo nella lista della dirigenza bergamasca è Jonathan Rowe. L’Atalanta ha presentato un’offerta record da 35 milioni di euro più bonus per convincere il Bologna, ma la risposta dei rossoblù è stata un secco rifiuto. Gli emiliani, che puntano anch’essi a una qualificazione europea, considerano l’inglese un perno centrale dello scacchiere tattico, specialmente dopo le cessioni illustri avvenute in estate come quella di Santiago Castro alla Roma.

A ribadire l’incedibilità del giocatore è intervenuto il direttore sportivo emiliano Marco Di Vaio, che ha dichiarato: “È un giocatore importante per noi, un giocatore che ha fatto vedere le sue qualità soprattutto nella seconda parte della stagione. A sei giorni dalla fine del mercato – ha detto – sono operazioni difficili da portare avanti, ed è complicato perché per noi la parte tecnica è fondamentale per mettere a disposizione dell’allenatore una squadra competitiva“.

Nonostante la panchina iniziale contro la Lazio, Rowe è subentrato a gara in corso al posto di Nicolò Cambiaghi, a dimostrazione della sua centralità nel progetto tecnico. Da parte sua, la Dea non intende al momento spingersi oltre con un ulteriore rilancio economico, pur mantenendo monitorata la situazione nelle ultime ore di mercato.

Le alternative: da Noa Lang a Cambiaghi e l’opzione mister X

Indipendentemente dal buon esito della trattativa per Rowe, la dirigenza nerazzurra ha tutta l’intenzione di regalare a Sarri un nuovo elemento d’attacco. L’arrivo in prestito di Eljif Elmas dal Lipsia garantisce duttilità, ma non esaurisce le manovre della società.

Sullo sfondo resta viva l’opzione che porta a Noa Lang del Napoli, i cui agenti hanno recentemente fatto visita alla sede di Zingonia. Da non sottovalutare nemmeno la pista che conduce al ritorno di Cambiaghi, cresciuto proprio nel vivaio atalantino, oltre all’ipotesi di un colpo a sorpresa pescato dalla fitta rete di scouting del club bergamasco.