Calciomercato
Calciomercato Inter, l’incastro per il quinto attaccante: se parte Luis Henrique, 5 nomi in lista tra lusso e svincolati!
Calciomercato Inter, nel caso in cui partisse Luis Henrique la dirigenza andrebbe sul quinto attaccante. Ecco i nomi in lista
La strategia di calciomercato dell’Inter sul fronte offensivo si basa su un vincolo ben preciso: l’ingaggio di un quinto attaccante avverrà unicamente nel caso in cui Luis Henrique dovesse salutare la Pinetina. Dopo lo stop della trattativa con la Roma, la permanenza del brasiliano alla corte di Cristian Chivu appare ogni giorno più probabile. Qualora tuttavia si riaprisse una cessione nei momenti conclusivi della sessione, la dirigenza nerazzurra ha già chiarito l’identikit del rinforzo desiderato: un “dribblomane”, un jolly offensivo abile nell’uno contro uno, capace di agire sia sull’esterno sia a ridosso delle punte per spaccare le gare più complesse a costi d’ingaggio contenuti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Le opzioni di rilievo: l’idea Chiesa e l’incognita Sancho
Tra le figure con caratteristiche adatte figura il profilo di Federico Chiesa. Ai margini del progetto tecnico del Liverpool, l’ex juventino rappresenterebbe l’innesto ideale sia da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Chivu sia in una posizione più avanzata. Se le cifre del cartellino da versare ai Reds potessero rivelarsi accessibili, il vero scoglio insormontabile resta la richiesta d’ingaggio del calciatore, fuori dai parametri finanziari interisti.
Un’altra pista d’occasione porta a Jadon Sancho. “L’operazione recupero” dell’ala inglese non è finora riuscita a nessun club, neppure durante l’ultima esperienza vissuta all’Aston Villa. Ritrovatosi attualmente svincolato, l’ex Borussia Dortmund rappresenterebbe una scommessa a parametro zero di grande talento, pur dovendo ridimensionare le proprie pretese salariali.
Usati di garanzia e “fantamercato”: Perisic, Sterling e Mahrez
Sul tavolo del mercato teorico figurano poi profili d’esperienza. Il ritorno di Ivan Perisic, sponsorizzato a gran voce dai tifosi e autore di ottime prestazioni con il PSV Eindhoven, viene frenato dalla dirigenza nerazzurra per ragioni strettamente anagrafiche legate ai suoi quasi 38 anni. Una parabola simile interessa Raheem Sterling, libero da vincoli contrattuali dopo un’avventura al Feyenoord e in cerca di riscatto.
Infine, sul piano del puro “fantamercato”, si colloca la suggestione Riyad Mahrez. Svincolato dopo il ciclo con l’Al-Ahli ed esibitosi in ottima forma con la propria Nazionale, l’ex stella del Manchester City rappresenterebbe una soluzione suggestiva ma lontana dalle logiche societarie. Qualsiasi scenario, ad ogni modo, rimarrà subordinato alla permanenza o al trasferimento di Luis Henrique.