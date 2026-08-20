Chi è Oussama Targhalline, centrocampista che sta facendo girare la testa ad Atalanta e Bologna

Chi è Oussama Targhalline, la storia del centrocampista che piace ad Atalanta e Bologna

Si accende la contesa di mercato attorno alle prestazioni sportive di Oussama Targhalline, centrocampista di nazionalità marocchina di proprietà del Feyenoord. Il rendimento mostrato nell’ultimo campionato ha attirato le attenzioni di svariati club continentali, pronti a sfidarsi per il suo cartellino. In prima fila sul prospetto classe 2002 figura attualmente l’Hull City, società britannica ai nastri di partenza della Premier League che ha già recapitato due proposte ufficiali alla dirigenza di Rotterdam per sbloccare il trasferimento.

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Il forte pressing del club inglese deve tuttavia fare i conti con la concorrenza di importanti realtà del panorama europeo. Sulle tracce del giocatore secondo Gianluca Di Marzio si registrano infatti i sondaggi di Atalanta e Bologna, società da sempre molto attente ai profili dinamici per la propria mediana, oltre all’interesse del Porto guidato in panchina dall’allenatore Francesco Farioli. Al momento il calciatore sta analizzando con attenzione ogni singola opzione per il proprio futuro prima di assumere una decisione finale, che dovrà in ogni caso riscuotere il benestare della società olandese con cui è attualmente sotto contratto.

Chi è Oussama Targhalline: profilo, statistiche e rendimento al Feyenoord

Nato nel 2002 e considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio marocchino, il mediano si è trasferito al Feyenoord nella scorsa sessione estiva di trasferimenti arrivando dai francesi del Le Havre. Nel corso dell’ultima stagione con la casacca della compagine di Rotterdam, il calciatore è riuscito ad ritagliarsi uno spazio importante all’interno dell’organico, affermandosi come una risorsa preziosa nelle rotazioni tattiche sia nel torneo locale sia nei contesti internazionali.

I dati statistici accumulati durante la sua esperienza nei Paesi Bassi ne testimoniano la costante crescita:

Impatto in Eredivisie: Ha collezionato un bilancio di 25 presenze complessive , impreziosite da 2 gol e 4 assist messi a referto.

Ha collezionato un bilancio di , impreziosite da messi a referto. Esperienza nelle coppe europee: Ha disputato 7 gare in Europa League, competizione nella quale ha mostrato grande maturità e personalità nella gestione dei ritmi di gara.

Caratterizzato da una buona visione di gioco unita a spiccate attitudini nel recupero del pallone, il tesserato dei biancorossi incarna il profilo del centrocampista moderno capace di garantire equilibrio e sostanza. Con l’affondo dell’Hull City e l’interesse delle compagini italiane e portoghesi, i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale sarà la sua prossima destinazione.