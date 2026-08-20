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Orsolini Bologna, avanti insieme fino al 2031: il club rossoblù blinda il suo attaccante simbolo
Orsolini e il Bologna, una storia destinata a continuare: ufficiale il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2031
Il Bologna FC 1909 annuncia di aver trovato l’intesa con Riccardo Orsolini per estendere il rapporto contrattuale con l’attaccante. Il nuovo accordo lega il giocatore al club rossoblù fino al 30 giugno 2031, consolidando ulteriormente un percorso iniziato ormai diversi anni fa.
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La società emiliana ha scelto dunque di blindare uno dei protagonisti più importanti della propria rosa, assicurandosi la continuità di un calciatore che nel tempo è diventato un punto di riferimento per la squadra e per l’ambiente. Orsolini continuerà così a vestire la maglia del Bologna, proseguendo una storia caratterizzata da gol, prestazioni, personalità e un forte legame con i colori rossoblù.
Il prolungamento rappresenta un segnale significativo da parte della società, che conferma la volontà di costruire il proprio futuro puntando anche sulle proprie certezze. Per Orsolini, invece, si tratta di una nuova dimostrazione di fiducia e della possibilità di continuare a essere protagonista del progetto bolognese ancora per molti anni.
Il futuro di Orsolini sarà quindi ancora rossoblù, con il contratto che accompagnerà l’attaccante fino all’estate del 2031.