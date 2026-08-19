Alessandro Circati approda al Benfica, adesso è ufficiale: operazione da 20 milioni per il Parma. La nota del club

Alessandro Circati è un nuovo giocatore del Benfica. Il difensore classe 2003 lascia il Parma e approda in Portogallo in un’operazione da circa 20 milioni di euro, cifra che rappresenta una plusvalenza importante per il club emiliano.

L’accordo tra il giocatore e il Benfica era già stato raggiunto nei giorni scorsi, mentre nella giornata di ieri è arrivata anche l’intesa definitiva tra le due società. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del club portoghese, che accoglie il centrale australiano dopo 126 presenze con la maglia del Parma.

Un trasferimento di peso, che chiude una delle operazioni più rilevanti dell’estate per il club emiliano e apre una nuova fase della carriera di Circati, pronto a misurarsi in un contesto europeo di alto livello.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COMUNICATO – “Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo SL Benfica le prestazioni sportive del difensore Alessandro Circati.

Arrivato a Parma nel 2021 nella formazione Primavera, già nella stagione successiva viene aggregato alla Prima Squadra e fa il suo esordio in Serie B.

Dopo essere entrato stabilmente nel gruppo dei professionisti, Alessandro colleziona complessivamente 96 presenze con la maglia del Parma, di cui 37 in Serie A, realizzando 2 reti e risultando tra i protagonisti non solo della vittoria della Serie B 2023/24, ma anche delle salvezze delle due stagioni successive.

Nel corso della sua esperienza in gialloblu, Circati ha inoltre fatto il proprio esordio con la Nazionale australiana, con cui ha raggiunto quota 17 presenze e 1 gol, prendendo parte anche al percorso di qualificazione e alla fase finale dell’ultima World Cup.

Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono ad Alessandro un sincero ringraziamento e gli augurano le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.