Atalanta, Ederson alla vigilia dell’Hapoel: «Possiamo fare meglio dell’anno scorso». Poi il mercato e il rinnovo

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, Ederson presenta il match di Conference League e ribadisce il proprio legame con il club nerazzurro

Alla vigilia della sfida di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, Ederson ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulle ambizioni dell’Atalanta e sul proprio futuro.

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Il centrocampista brasiliano ha sottolineato la volontà della squadra di migliorare ulteriormente rispetto alla passata stagione, senza però fissare obiettivi troppo lontani prima dell’esordio ufficiale europeo.

Atalanta, Ederson tra Champions e futuro

Ederson ha parlato anche delle possibilità dell’Atalanta di tornare a competere per un posto in Champions League, concentrandosi però soprattutto sul presente.

«Se possiamo giocare la Champions? Possiamo fare meglio dell’anno scorso, ma dipenderà molto dalla squadra e su cosa riusciremo a fare quest’anno. Quella di domani sarà la nostra prima partita, in futuro si vedrà. Il mercato? Sul mercato si dice tanto, ma sono argomenti che ho sempre parlato con la società: ora penso all’Atalanta rinnovando il contratto con questo club. Un rinnovo lungo vuol dire anche responsabilità più alta, e sarò sempre pronto a dare tutto per l’Atalanta stessa».

Parole importanti soprattutto sul fronte mercato. Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane, Ederson ha ribadito la propria centralità nel progetto nerazzurro e la volontà di continuare a dare tutto per il club dopo il rinnovo del contratto.