Lecce, Fadera può essere il sostituto di Banda: contatti avviati con il Como

Lecce su Alieu Fadera: il club salentino lavora per l’esterno gambiano dopo il caso Banda, dialoghi già in corso con il Como

Il Lecce guarda avanti e si muove sul mercato per trovare un possibile sostituto di Lameck Banda. Mentre il club salentino continua a gestire una situazione ormai sempre più delicata legata all’esterno offensivo, la dirigenza ha iniziato a valutare concretamente nuovi profili per rinforzare la fascia.

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Tra i nomi finiti nel mirino c’è quello di Alieu Fadera, esterno gambiano classe 2001 di proprietà del Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club hanno già avviato i contatti e stanno provando a capire se esistano le condizioni per arrivare a un accordo.

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Lecce-Fadera, dialoghi già avviati con il Como

Fadera rappresenta un profilo particolarmente interessante per il Lecce per caratteristiche e duttilità. L’esterno è infatti in grado di agire su entrambe le corsie offensive, garantendo velocità, profondità e capacità di attaccare gli spazi.

Il giocatore è rientrato al Como dopo l’esperienza della scorsa stagione in prestito al Sassuolo, dove ha collezionato 28 presenze e 2 gol.

Ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente lontano dal club lariano. Il Como sta infatti valutando una nuova sistemazione per il classe 2001 e il Lecce, al momento, rappresenta una delle piste più concrete.

Fadera possibile erede di Banda

La situazione di Banda spinge inevitabilmente il Lecce a tutelarsi. Il club vuole evitare di arrivare alle ultime battute del mercato senza un’alternativa pronta e per questo sta lavorando su un profilo che possa garantire caratteristiche simili.

Fadera, per qualità atletiche e propensione offensiva, potrebbe inserirsi bene nel sistema dei giallorossi. La sua capacità di puntare l’uomo, accelerare in campo aperto e attaccare la profondità lo rende un’opzione adatta a una squadra che cerca imprevedibilità sulle corsie.

Lecce, il mercato può accelerare

La trattativa è ancora in fase di sviluppo e molto dipenderà dalle richieste del Como e dalla formula dell’eventuale operazione.

I contatti, però, sono già partiti e il nome di Alieu Fadera è diventato uno dei più caldi per l’attacco del Lecce. Il club salentino continuerà a lavorare nelle prossime ore per capire se potrà trasformare il primo sondaggio in una vera trattativa e consegnare così un nuovo esterno offensivo alla squadra.