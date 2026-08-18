Circati lascia il Parma e vola al Benfica, è fatta! Cifre e dettagli del trasferimento del difensore australiano

Circati Benfica: è fatta! Accordo trovato con il Parma per il trasferimento del difensore australiano

Il calciomercato estivo registra un’operazione di rilievo in uscita per il calcio italiano: Alessandro Circati è pronto a vestire la maglia del Benfica. La trattativa tra il Parma e il prestigioso club portoghese si è conclusa positivamente dopo il raggiungimento di un accordo verbale. L’operazione a titolo definitivo porterà nelle casse dei crociati una cifra di 20 milioni di euro più bonus, garantendo una plusvalenza da record per la società emiliana e un salto di qualità fondamentale per la carriera del giovane.

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La crescita nel Parma e il benestare del difensore

Il difensore centrale australiano, in possesso anche del passaporto italiano, si è imposto nelle ultime stagioni come uno dei prospetti arretrati più interessanti ed affidabili del panorama continentale. Dotato di un’imponente stazza fisica, di grande tempestività negli interventi e di una spiccata personalità nella gestione del pallone in fase di impostazione dal basso, il classe 2003 ha attirato l’attenzione dei principali osservatori europei. Di fronte al forte interesse e al progetto tecnico illustrato dalle Aquile di Lisbona, è arrivato il tempestivo via libera dal giocatore, entusiasta all’idea di mettersi alla prova nella Liga Portugal e di competere sui palcoscenici europei.

I dettagli economici e le fasi conclusive del trasferimento

L’offerta formulata dai lusitani ha soddisfatto appieno le richieste della dirigenza del Parma, premiando il lavoro svolto dal club nella valorizzazione dei propri giovani. Con l’intesa ormai definita tra tutte le parti in causa, gli uffici legali delle due società sono al lavoro per completare lo scambio formale della documentazione. Nelle prossime ore il calciatore volerà in Portogallo per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito e porre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla compagine di Lisbona per le prossime stagioni.