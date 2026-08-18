Altro infortunio in casa Bayern Monaco per Jamal Musiala: le sue condizioni e cosa sta succedendo

Clima di forte apprensione nell’ambiente del Bayern Monaco attorno alle condizioni di salute di Jamal Musiala. Il gioiello della compagine bavarese ha infatti subito un nuovo e preoccupante stop nel corso dell’ultima sfida non ufficiale della formazione di Monaco, alimentando forti dubbi sui suoi attuali livelli di tenuta atletica.

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Il nuovo episodio nel test contro l’Heidenheim

Nel corso del test match amichevole disputato contro l’1. FC Heidenheim, il giovane fantasista è stato costretto ad abbandonare la contesa soltanto pochissimi minuti dopo aver fatto il suo ingresso sul terreno di gioco a gara in corso. La delicatezza del momento è apparsa evidente fin dai primi istanti: i componenti del personale medico sono corsi tempestivamente sul rettangolo verde per prestare soccorso, mentre i compagni di squadra si sono posizionati attorno al giocatore per schermarlo dagli sguardi e dalle telecamere. Una volta completati i primi accertamenti rapidi sul prato, il trequartista ha imboccato la via verso gli spogliatoi accompagnato dallo staff sanitario, apparendo vistosamente provato e stordito.

Il precedente crollo e la seduta individuale

Questo ulteriore inconveniente va ad appesantire un quadro clinico già finito sotto osservazione di recente. Soltanto qualche giorno prima, infatti, il talento tedesco era caduto a terra improvvisamente a ridosso del fischio finale della gara amichevole vinta per 3-1 dai bavaresi contro l’RB Lipsia. Gli strascichi di quel malore avevano poi impedito al calciatore di presenziare alla tradizionale giornata di presentazione del gruppo di fronte alla tifoseria presso il campus della società, costringendolo a svolgere unicamente una seduta di lavoro differenziato e individuale. Il nuovo stop rimette ora in discussione l’effettiva disponibilità del classe 2003.

La spiegazione della dirigenza con Max Eberl

A fare il punto sulla delicata situazione è arrivato l’intervento del direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, che ai microfoni del quotidiano BILD ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda: “Jamal ne parlerà nei prossimi giorni. Ne eravamo a conoscenza e siamo consapevoli della situazione. Jamal si esprimerà. È nello spogliatoio, si sta cambiando e facendo la doccia”.

Ecco il comunicato di Musiala: «Prima di tutto – sto bene! Sopra ogni cosa, sono incredibilmente grato per tutti i vostri messaggi e il vostro supporto! Capisco che molti di voi sono preoccupati. Voglio tranquillizzare quelle preoccupazioni oggi e spiegare un po’ di più: mi è stata diagnosticata una serie di episodi brevi e temporanei di assenza che sono facilmente trattabili e sono causati da una disfunzione neurologica. Questi possono portare ai momenti che si sono verificati di recente, come contro il Lipsia e ora a Heidenheim. So che possono sembrare spaventosi a prima vista – ma per me, al momento, sono semplicemente parte della mia vita quotidiana. Sto ricevendo le migliori cure mediche possibili a questo riguardo, e sono molto ottimista. FC Bayern e le persone a me più vicine sono sempre al mio fianco e mi sostengono in questo percorso.

Quello che è importante è che non c’è alcun rischio aggiuntivo per la salute oltre a questo. In stretta consultazione e comunicazione regolare con gli specialisti, è stato mio desiderio personale affrontare questa sfida e, con l’approvazione degli specialisti neurologici, continuare a fare ciò che mi aiuta di più nel mio recupero: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e continuare a perseguire la mia passione di giocare a calcio. Ho assunto la responsabilità di quella decisione. Nel complesso, ho una sensazione molto positiva e sono su una buona strada. Quello che mi aiuta di più lungo il cammino è continuare a inseguire vittorie e titoli con la mia squadra, con il vostro incredibile supporto. Spero che questo vi aiuti a capirmi meglio. Allo stesso tempo, chiedo la vostra comprensione per il fatto che vorrei continuare a tenere questa questione all’interno del cerchio dei miei confidenti più stretti, del club e degli esperti.

Grazie mille»