Udinese: Gueye operato alla caviglia, stop di 3-4 mesi

Udinese, cresce l’ansia in attacco: operazione chirurgica per Gueye, ecco quando torna in campo per i bianconeri
Cattive notizie in casa Udinese. Il club friulano deve fare i conti con il grave infortunio capitato a Idrissa Gueye, giovane e promettente attaccante senegalese classe 2006. Il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra a causa del problema fisico accusato nel corso dell’amichevole contro il Pogoń Szczecin.
Come confermato dalla società bianconera, l’operazione — eseguita presso la clinica San Rossore di Pisa — è perfettamente riuscita. I tempi di recupero stimati per il rientro in campo si attestano tra i 3 e i 4 mesi, un fattore che costringerà il calciatore a rimanere ai box per una porzione significativa della stagione.
Di seguito il testo del comunicato ufficiale diffuso dalla società:
COMUNICATO – “Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di 3/4 mesi”.
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L’impatto di Gueye e le scelte tattiche di Runjaic
Un vero peccato per l’esplosivo centravanti africano, che stava attraversando un momento di forma molto positivo. Complici i ripetuti guai fisici del compagno di reparto Keinan Davis, possente centravanti inglese classe 1998, Gueye era riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni, collezionando 4 presenze nelle ultime 5 gare per un totale di 176 minuti giocati. Tra i momenti più luminosi della sua recente crescita spicca la rete realizzata a San Siro contro l’Inter nella sconfitta per 5-3 dei friulani.
Ora la situazione rischia di farsi complessa per Kosta Runjaic, esperto tecnico tedesco di origini croate alla guida dell’Udinese, chiamato a gestire un’evidente emergenza nel reparto d’attacco. Oltre al lungo stop di Gueye, la squadra deve fare i conti con l’assenza del trequartista azzurro Nicolò Zaniolo, talento classe 1999 dotato di grande tecnica e fisicità.
Un parziale respiro potrebbe arrivare dal rientro di Davis, atteso tra i convocati per la sfida contro il Torino come preannunciato dal direttore sportivo bianconero Gianluca Nani. Resta tuttavia da valutare l’effettiva tenuta atletica dell’inglese, lasciando al momento la coperta piuttosto corta per il reparto avanzato di Runjaic.