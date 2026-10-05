Udinese: Gueye operato alla caviglia, stop di 3-4 mesi

Cattive notizie in casa Udinese. Il club friulano deve fare i conti con il grave infortunio capitato a Idrissa Gueye, giovane e promettente attaccante senegalese classe 2006. Il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra a causa del problema fisico accusato nel corso dell’amichevole contro il Pogoń Szczecin.

Come confermato dalla società bianconera, l’operazione — eseguita presso la clinica San Rossore di Pisa — è perfettamente riuscita. I tempi di recupero stimati per il rientro in campo si attestano tra i 3 e i 4 mesi, un fattore che costringerà il calciatore a rimanere ai box per una porzione significativa della stagione.

Di seguito il testo del comunicato ufficiale diffuso dalla società:

COMUNICATO – “Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di 3/4 mesi”.

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