Il Pallone d’Oro si infortuna alla caviglia sinistra nell’1-1 con il Colonia nel giorno del ritorno in panchina di Kompany: rientro previsto a febbraio, non esclusa l’operazione

Brutte notizie per il Bayern Monaco e per Vincent Kompany, allenatore belga dei bavaresi. Harry Kane sarà costretto a uno stop prolungato: gli esami del reparto medico hanno confermato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra, infortunio rimediato durante la sfida casalinga contro il Colonia, terminata 1-1. La diagnosi è stata ufficializzata dal club con un comunicato, nel quale si precisa che l’attaccante inglese resterà indisponibile per i prossimi mesi.

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Come è nato l’infortunio

L’episodio è avvenuto nel primo tempo della gara di venerdì sera, nella prima partita di Bundesliga dopo la sosta per le Nazionali. Dopo un contrasto in area con il difensore del Colonia Joël Schmied, Kane ha avvertito un forte dolore alla caviglia e, dopo un tentativo di proseguire, è stato costretto a lasciare il campo al 20′, sostituito dal giovane Tom Bischof. Gli accertamenti hanno poi chiarito la natura del problema, che terrà fuori il numero 9 per circa tre mesi, come confermato dal direttore sportivo Max Eberl nel dopopartita: “Harry Kane ha una rottura della sindesmosi, starà fuori tre mesi”. Il rientro, di conseguenza, è previsto nella seconda metà di febbraio, mentre l’ipotesi chirurgica resta in valutazione.

Una perdita pesantissima

Per Kompany, che nella stessa serata aveva ritrovato la panchina dopo il malore dello scorso 23 ottobre, l’assenza è particolarmente dolorosa: Kane, vincitore del Pallone d’Oro 2026 e rinnovato fino al 2029, è il principale riferimento offensivo della squadra, con una stagione da protagonista alle spalle. A peggiorare il quadro, nella stessa partita si è fermato anche Michael Olise, esterno francese, per un problema di cui non sono ancora noti i tempi.

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Il calendario che attende il Bayern

Il Bayern dovrà ora fare a meno dei propri punti di riferimento in una fase importante della stagione, con sette partite da giocare prima della pausa invernale e una trasferta di Champions League a Lille già mercoledì. Eberl ha definito la situazione offensiva “molto, molto complicata”, senza però parlare di corsa urgente al mercato: sulla panchina, oltre a Bischof, c’era come unico altro attaccante soltanto il giovane Noah Codjo-Evora, della squadra B.