Chi è Leon Da Silva, la storia e le caratteristiche tecniche del talento del Malmö che piace a Milan, Inter e Torino

Il calciomercato giovanile guarda con crescente attenzione alla Scandinavia, dove sta emergendo un profilo destinato a far parlare molto di sé nei prossimi mesi. Il suo nome è Leon Da Silva, promettente classe 2010 del Malmö già pronto a compiere il salto nel calcio dei grandi. Le sue prestazioni in Svezia hanno rapidamente attirato l’interesse di diversi osservatori internazionali, trasformandolo in un potenziale uomo mercato. In Serie A, in particolare, si è già accesa una vera e propria sfida: Milan, Torino e Inter hanno infatti messo gli occhi sul giovane prospetto, valutando l’opportunità di portarlo in Italia per inserirlo nei rispettivi settori giovanili e accompagnarne la crescita verso la prima squadra. Lo riporta Sky.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Chi è Leon Da Silva: origini, percorso in nazionale e il paragone con Van Dijk

Nato nel 2010, Leon Da Silva possiede la doppia nazionalità svedese e brasiliana, un mix che si riflette anche nel suo modo di interpretare il ruolo in campo. Di professione difensore centrale, il giovane talento è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Malmö, uno dei club più prestigiosi e strutturati del calcio nordico, dove ha bruciato le tappe fino ad affacciarsi alle soglie del debutto tra i professionisti.

A colpire gli addetti ai lavori è soprattutto la maturità tecnica e fisica mostrata nonostante la giovanissima età, caratteristiche che in patria gli sono valse l’impegnativo paragone con Virgil Van Dijk. Proprio come il fuoriclasse olandese, Da Silva abbina imponenza atletica, lettura delle situazioni difensive e pulizia nella gestione del pallone in fase di impostazione, qualità sempre più ricercate nel calcio moderno per chi guida il reparto arretrato.

Parallelamente all’ascesa con la maglia del Malmö, il difensore ha costruito un percorso lineare e costante anche con le nazionali giovanili svedesi. Dopo aver mosso i primi passi con la selezione Under 15 ed essere transitato con profitto dall’Under 16, oggi milita stabilmente nell’Under 17 della Svezia, confermandosi uno dei punti di riferimento della sua generazione. Un biglietto da visita importante che spiega il forte pressing di Milan, Inter e Torino, pronte a muoversi in anticipo per assicurarsi uno dei centrali più interessanti del panorama europeo.