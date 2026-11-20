Calciomercato Como, il Real Madrid ripensa al ritorno di Nico Paz: ecco le mosse in vista dell’estate

Il futuro di Nico Paz sembra ormai segnato e porta dritto al Real Madrid a partire dalla stagione 2027/28. Nonostante la scorsa estate il Como sia riuscito a trattenere il fantasista argentino con un investimento straordinario, in Spagna sono certi che il momento del ritorno a casa sia finalmente arrivato. Secondo quanto riportato da Melchor Ruiz su Deportes COPE, le merengues hanno infatti deciso di esercitare l’opzione di recompra da 80 milioni di euro per riportare alla base il talento classe 2004 cresciuto nel vivaio blanco. Un anno fa il club spagnolo aveva rinunciato al riacquisto da 9 milioni, cedendo ai lariani il restante 50% del cartellino per 60 milioni (dopo i 6 già incassati nel 2024) e fissando così una valutazione complessiva da 120 milioni.

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La clausola di luglio e il nodo minutaggio con José Mourinho

Come sottolineato dal quotidiano Marca, il Real Madrid potrà attivare la clausola da 80 milioni esclusivamente in una finestra temporale precisa, compresa tra l’1 e il 15 luglio 2027, salvo diversi accordi tra le società. L’eventuale trasferimento porterebbe Nico Paz alla corte di José Mourinho, all’interno di un reparto offensivo già ricchissimo che vanta campioni del calibro di Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham, Arda Güler, Diomande, Brahim Díaz, Endrick e Rodrygo, al netto di possibili cessioni estive. Proprio l’elevata concorrenza rappresenta il nodo principale: il trequartista aveva già scelto di restare un’ulteriore stagione al Como sotto la guida di Cesc Fàbregas per giocare con continuità e pretende garanzie tecniche anche a Madrid. Se l’intesa non dovesse arrivare entro metà luglio, i blancos perderebbero il diritto di recompra e sarebbero costretti a rinegoziare da zero con il club lariano, rischiando di dover spendere una cifra ancora più alta.

I numeri con il Como e l’investitura per il dopo Messi

A giustificare il forte pressing spagnolo ci sono prestazioni di altissimo livello: in questa stagione Nico Paz ha già collezionato 6 gol e 8 assist in 14 presenze tra Serie A e Champions League, brillando anche con la maglia dell’Argentina, dove ha firmato una doppietta contro la Costa Rica. Un’ascesa consacrata anche da un retroscena emozionante raccontato dallo zio Fabian Paz ai microfoni di Radio La Red riguardo alla madre di Lionel Messi: «’ultima partita che sono andato a vedere è stata quella dell’addio di Messi. Nico è uscito dagli spogliatoi e ha trovato la madre di Leo che piangeva. È andato a salutarla, perché già la conosceva, e lei gli ha preso la mano dicendogli: ‘Tu sei il successore di mio figlio’».