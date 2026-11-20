Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma

Alla vigilia della trasferta contro il Parma, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla squadra dopo la sosta per le nazionali. Dall’infermeria arrivano notizie positive in vista del prossimo turno di Serie A: Svilar, Mancini e Dybala sono infatti nuovamente arruolabili. «Direi di sì, recuperati tutti e tre. Tutti e tre si sono allenati bene in questo periodo e sono rimasti qui, quindi sono recuperati. Rimangono solo Pellegrini, per il quale il rientro è forse più lungo, e Rensch, che invece, insomma, ha già iniziato ad allenarsi anche con buona intensità e quindi potrebbe recuperare presto», ha spiegato l’allenatore.

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La convivenza tra Dybala e Soulé e le insidie del Parma

Il rientro di Paulo Dybala, fermo da un mese, riapre il tema della coesistenza offensiva con Matías Soulé, reduce dagli impegni con l’Argentina insieme a Balerdi e Castro, tutti da valutare nella rifinitura. Per Gasperini, però, schierare insieme i due talenti mancini non rappresenta affatto un ostacolo: «È un falso problema quello di poter giocare insieme. Dybala e Soulé, secondo me, si sposano benissimo».

Ritrovando uno stadio che nella passata stagione aveva segnato la svolta decisiva verso la Champions League, Gasperini predica massima prudenza contro la squadra di Alberto Gilardino, capace recentemente di espugnare Bergamo per 3-0, temendo soprattutto le incognite del post-sosta: «E quindi non mi fido assolutamente di lui e neanche del Parma. So che il campionato italiano… queste sono sempre delle trappole e soprattutto non abbiamo, dopo la sosta, il polso esatto della nostra squadra. Quindi domani è una partita molto importante sotto questo aspetto».

Calciomercato Roma: la posizione di Gasperini su gennaio

In chiusura, spazio anche al tema calciomercato in vista della prossima sessione invernale. Nonostante il dialogo continuo con il direttore sportivo D’Amico, il tecnico della Roma ha preferito rimandare ogni valutazione economica alla società: «Non ci sono stati confronti di questo genere. Penso che, per quello che riguarda il mercato, sia giustamente opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato e che sarà lui poi a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre un mercato molto complicato e difficile».