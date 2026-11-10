Furia Milan dopo Marassi: tre punti col Genoa, ma sui social esplode la rivolta del popolo rossonero contro Massa – VIDEO di Alberto Petrosilli

Polemiche a non finire in casa Milan dopo la vittoria contro il Genoa: nel mirino l’arbitraggio di Davide Massa – VIDEO di Alberto Petrosilli

Il successo strappato a Marassi contro il Genoa non basta ad archiviare le perplessità in casa Milan sulla direzione di gara affidata a Davide Massa. Nel calcio moderno, conquistare la posta piena non impone il silenzio sulle scelte arbitrali: analizzare gli episodi controversi al riparo dal risultato numerico rappresenta l’unico modo per affrontare con lucidità un dibattito che investe l’intero movimento.

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Il caso Rabiot-Marcandalli: i parametri del cartellino rosso

Il momento chiave della sfida matura al 50′, durante una promettente ripartenza rossonera. Adrien Rabiot viene atterrato da Alessandro Marcandalli: mentre il Milan chiede l’espulsione immediata per la negazione di una chiara occasione da rete, il fischietto ligure sceglie di estrarre soltanto il cartellino giallo.

Limitare la spiegazione alla semplice distanza dalla porta appare riduttivo rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento per identificare una chiara opportunità da gol. La dinamica imponeva di considerare contemporaneamente diversi fattori: il controllo potenziale della sfera, la direzione lineare della corsa, la traiettoria verso l’area avversaria e l’effettiva capacità di recupero dei difendenti rossoblù. Ridurre una decisione cruciale a un mero dato metrico rischia di svuotare di significato la lettura complessiva dell’azione.

Escalation di tensioni: sanzioni a catena ed equilibrio gestionale

La mancata sanzione ha fatto precipitare la temperatura emotiva della partita, innescando un finale convulso scandito dall’ammonizione per proteste dello stesso Rabiot e da ben tre espulsioni tra i componenti della panchina del Milan. Se è sacrosanto ribadire che l’area tecnica non debba mai trasformarsi in una zona franca priva di regole, il principio del rispetto deve poggiare su una gestione della gara equilibrata, lucida e autorevole, capace di governare le reazioni senza limitarsi a reprimerle con i cartellini.

La ricerca di coerenza: cosa serve alla Serie A

La vicenda di Genova riaccende i fari sulla storica criticità dei fischietti italiani: la mancanza di uniformità nel metro di giudizio. La discrepanza di vedute da una giornata all’altra alimenta un clima di costante diffidenza tra società, tecnici e tifosi. Nessuno pretende l’infallibilità dei direttori di gara, ma la credibilità del sistema passa attraverso la trasparenza, la chiarezza comunicativa e un’applicazione rigorosamente omogenea del protocollo VAR. Soltanto garantendo parità di trattamento su ogni campo il calcio italiano potrà smettere di parlare di arbitri per concentrarsi esclusivamente sul gioco.