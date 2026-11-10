Simone Inzaghi torna in Serie A? Possibile addio all’Al Hilal, ma il procuratore smentisce tutto! La Juventus è la suggestione più intrigante, gli scenari per il 2027

Simone Inzaghi, futuro ancora incerto all’Al Hilal dopo le indiscrezioni sull’addio a giugno e la smentita dell’agente Pastorello. L’ex allenatore dell’Inter potrebbe tornare in Serie A
Il futuro di Simone Inzaghi torna al centro delle discussioni di mercato. L’ex allenatore dell’Inter, attualmente alla guida dell’Al Hilal, è stato protagonista di alcune indiscrezioni relative a una possibile partenza dall’Arabia Saudita al termine della stagione.
Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, Inzaghi avrebbe deciso di non rinnovare il contratto da 26 milioni di euro a stagione, in scadenza a giugno 2027. Una ricostruzione immediatamente smentita dal procuratore del tecnico, Federico Pastorello.
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Simone Inzaghi, Pastorello smentisce l’addio all’Al Hilal
Intervenuto ai microfoni di WinWin, l’agente dell’allenatore ha chiarito la situazione, escludendo che sia stata già presa una decisione definitiva.
LA SMENTITA SULL’ADDIO – «Le notizie secondo cui Inzaghi ha già deciso di lasciare l’Al Hilal non sono vere».
IL FUTURO DELL’ALLENATORE – «Nessuna decisione è stata presa riguardo al futuro di Inzaghi».
Il futuro resta dunque aperto, senza che al momento ci siano conferme di una separazione dal club saudita.
Simone Inzaghi alla Juventus? Perché sarebbe una soluzione interessante
Tra le possibili destinazioni italiane, la Juventus rappresenta una delle suggestioni più interessanti. I bianconeri stanno attraversando una stagione complicata sotto la guida di Luciano Spalletti, con risultati inferiori alle aspettative.
Inzaghi potrebbe offrire un’identità tattica precisa attraverso il 3-5-2, modulo che ha caratterizzato la sua esperienza nerazzurra, valorizzando gli esterni e il gioco offensivo con due attaccanti.
La sua esperienza nella gestione di grandi squadre rappresenterebbe un ulteriore elemento di interesse. Un’eventuale candidatura, però, dipenderebbe dalle valutazioni della dirigenza sul futuro di Spalletti: non risultano confermate trattative tra Juventus e Inzaghi.
Simone Inzaghi, anche Napoli e Milan tra le possibili suggestioni
Un’altra ipotesi da analizzare riguarda il Napoli, protagonista di un avvio di stagione difficile. Inzaghi potrebbe rappresentare un’alternativa tattica qualora il club decidesse di cambiare allenatore, ma Aurelio De Laurentiis ha recentemente confermato la propria fiducia in Massimiliano Allegri.
Più particolare lo scenario Milan, attualmente guidato da Ruben Amorim. Il passato all’Inter renderebbe un eventuale passaggio in rossonero particolarmente significativo, anche dal punto di vista ambientale.
Per il momento si tratta esclusivamente di possibili scenari per la stagione 2027/2028, non di trattative avviate. Prima di qualsiasi valutazione concreta sarà necessario capire se Inzaghi lascerà effettivamente l’Al Hilal e se una delle grandi squadre italiane deciderà di cambiare guida tecnica.