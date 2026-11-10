Elezioni FIFA, la UEFA vuole Wenger contro Infantino! L’ex Arsenal può sfidare il presidente: giorni decisivi per la candidatura

Elezioni FIFA 2027, Arsène Wenger è uno dei principali candidati valutati dalla UEFA per sfidare Gianni Infantino alla presidenza del calcio mondiale
La corsa alla presidenza della FIFA potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena. Arsène Wenger, storico allenatore dell’Arsenal, è uno dei nomi più considerati negli ambienti della UEFA per costruire un’alternativa a Gianni Infantino, attuale presidente della federazione internazionale.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, sarebbero in corso contatti per convincere il tecnico francese ad accettare la candidatura in vista delle elezioni FIFA del 18 marzo 2027, in programma a Rabat, in Marocco.
Elezioni FIFA, Wenger può sfidare Infantino: la posizione dell’ex Arsenal
Wenger, che dal 2019 ricopre il ruolo di responsabile dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA, rappresenterebbe una candidatura di grande prestigio.
L’ex tecnico dei Gunners, protagonista di una lunga carriera in Premier League, starebbe valutando l’opportunità di affrontare una nuova sfida professionale, questa volta ai vertici della governance calcistica.
La sua candidatura non è però ancora ufficiale. Una risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre le federazioni europee continuano a confrontarsi sui possibili candidati.
Elezioni FIFA, cresce la tensione tra UEFA e Infantino
La ricerca di un’alternativa nasce dalle tensioni tra la UEFA e l’attuale dirigenza FIFA.
Attraverso un comunicato ufficiale dell’8 ottobre, le federazioni europee hanno espresso preoccupazioni sulla governance internazionale, chiedendo maggiore trasparenza, riforme istituzionali e una nuova leadership.
Tra le questioni più controverse figura anche il progetto, successivamente abbandonato, che prevedeva l’apertura a investitori privati di una società commerciale legata alle attività FIFA.
Elezioni FIFA, anche Tashima tra gli sfidanti: scadenza il 18 novembre
Wenger non è l’unico nome in discussione. Il giapponese Kozo Tashima, ex presidente della federazione calcistica nipponica, ha già annunciato la propria intenzione di candidarsi, così come l’ex calciatore svizzero Ramon Vega.
La scadenza per presentare le candidature è fissata al 18 novembre 2026. Ogni aspirante presidente dovrà ottenere il sostegno di almeno cinque federazioni nazionali affiliate alla FIFA.
Il voto si svolgerà il 18 marzo 2027 a Rabat, durante il 77° Congresso FIFA.
I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se Arsène Wenger accetterà di entrare nella corsa elettorale e diventare uno degli sfidanti di Gianni Infantino per la guida del calcio mondiale.