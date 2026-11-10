Calciomercato Napoli, Allegri chiede quattro rinforzi a De Laurentiis! Da Varela a Vinicius Tobias: tutti i nomi per gennaio

Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri vuole quattro nuovi acquisti nella sessione invernale per rilanciare gli azzurri e puntare alla qualificazione in Champions League

Il Napoli guarda già al calciomercato di gennaio 2027 per provare a rilanciare una stagione finora molto complicata. La sosta per le Nazionali rappresenta un’occasione importante per Massimiliano Allegri, chiamato a individuare le soluzioni necessarie per riportare gli azzurri nelle posizioni più alte della classifica.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il tecnico ha recentemente incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, ricevendo rassicurazioni sul proprio futuro e confrontandosi sulle possibili operazioni invernali.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri avrebbe chiesto quattro nuovi acquisti, ritenuti necessari per aumentare la competitività della squadra.

Calciomercato Napoli, Allegri vuole quattro rinforzi: i ruoli da sistemare

Le priorità riguardano principalmente difesa, centrocampo e attacco.

Sulla fascia destra, il Napoli cerca un’alternativa che possa garantire maggiore affidabilità, considerando anche il percorso di crescita ancora necessario per Costantino Favasuli.

A centrocampo, Allegri vorrebbe inserire almeno un giocatore fisico, possibilmente con caratteristiche simili a quelle di André-Frank Zambo Anguissa. Non è escluso un secondo intervento nello stesso reparto.

Infine, servirà un attaccante capace di alternarsi con Rasmus Hojlund, mentre Lorenzo Lucca potrebbe lasciare nuovamente il club.

Calciomercato Napoli, Vinicius Tobias per la difesa: Coulibaly e Bakola a centrocampo

Per rinforzare la fascia destra, uno dei profili seguiti è Vinicius Tobias, brasiliano classe 2004 dello Shakhtar Donetsk, apprezzato anche dopo la recente prestazione in Champions League contro l’Inter.

A centrocampo, invece, il sogno sarebbe Mamadou Coulibaly del Monaco, ma la valutazione superiore ai 40 milioni di euro rende l’operazione particolarmente complicata.

Più accessibile potrebbe essere la pista Darryl Bakola, talento classe 2007 del Sassuolo, già inserito nel contesto del calcio italiano.

Calciomercato Napoli, Gustavo Varela è il grande obiettivo per l’attacco

Il nome più interessante per il reparto offensivo è quello di Gustavo Varela, centravanti portoghese classe 2005 del Monza.

L’attaccante ha iniziato la stagione con numeri impressionanti: 9 gol in 10 presenze in Serie A, ai quali si aggiungono due reti in Coppa Italia. Prestazioni che gli hanno permesso di conquistare anche la convocazione con il Portogallo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, ricevendo segnali positivi sulla possibilità di un trasferimento.

Resta però da trovare l’accordo economico con il Monza, cercando di anticipare la concorrenza internazionale.

La missione di Manna sarà dunque individuare giocatori giovani ma immediatamente pronti, valutando anche alcune cessioni per liberare posti nella lista della Serie A. De Laurentiis vuole accontentare Allegri, con l’obiettivo di riportare il Napoli nella corsa alla prossima Champions League.