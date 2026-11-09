Fiorentina, De Gea sotto esame: i possibili futuri scenari

Scoppia il Caso De Gea in casa Fiorentina: ecco perché la riconferma del portiere spagnolo adesso non è più scontata

Fino a pochi mesi fa sembrava impensabile immaginare una Fiorentina senza David De Gea tra i pali. Oggi, invece, il rendimento del portiere spagnolo è diventato uno dei temi più discussi all’interno dell’ambiente viola. Le recenti prestazioni dell’ex Manchester United hanno infatti alimentato riflessioni che potrebbero avere conseguenze importanti già durante la prossima finestra di mercato.

L’episodio che ha riacceso il dibattito è arrivato nell’ultimo confronto contro la Juventus. Un’uscita imprecisa del portiere ha favorito il gol del pareggio firmato da Bremer, difensore centrale brasiliano dei bianconeri, privando la squadra toscana di una vittoria che sarebbe stata fondamentale nella corsa alla salvezza.

De Gea e una stagione tra luci e ombre

Il percorso del numero uno viola in questa stagione è stato caratterizzato da prestazioni altalenanti. Accanto a interventi decisivi e prestazioni di alto livello, sono emersi diversi errori che hanno finito per pesare sul bilancio della squadra.

Una situazione che sorprende soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle stagioni precedenti, quando De Gea si era guadagnato il rinnovo contrattuale fino al 2028 grazie a un rendimento costante e a numerose parate determinanti.

Oggi, però, il quadro appare differente. La Fiorentina sta valutando attentamente la situazione, anche perché il club si trova coinvolto nella lotta per mantenere la categoria e non può permettersi ulteriori passaggi a vuoto.

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Il fattore economico e gli scenari di mercato

Un altro elemento che pesa nelle valutazioni della dirigenza riguarda l’aspetto finanziario. De Gea è infatti il giocatore con l’ingaggio più elevato della rosa, percependo circa tre milioni di euro netti a stagione.

Un eventuale addio consentirebbe alla società di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi e di investire su un profilo più giovane e sostenibile per il futuro.

La decisione non è ancora stata presa, ma la finestra di mercato invernale potrebbe rappresentare un momento chiave per il futuro del portiere spagnolo.

Martinelli e Beltran tra le possibili alternative

Nel caso in cui la Fiorentina decidesse di voltare pagina, i dirigenti starebbero già monitorando alcuni profili.

Tra questi c’è Tommaso Martinelli, giovane portiere cresciuto nel vivaio viola e attualmente in prestito all’Avellino. Il classe 2006 sta accumulando esperienza e continuità, elementi che potrebbero renderlo una soluzione interessante anche per il futuro della prima squadra.

Un altro nome seguito con attenzione è quello di Santiago Beltran, estremo difensore del River Plate considerato in Argentina uno dei prospetti più promettenti del ruolo. Le sue qualità tecniche e la capacità di giocare con i piedi rispondono perfettamente alle esigenze del calcio moderno.

Una scelta da prendere in fretta

La Fiorentina, uscita dalla zona retrocessione ma ancora coinvolta nella lotta per allontanarsi definitivamente dalle posizioni più pericolose della classifica, dovrà presto decidere quale direzione intraprendere. Continuare a puntare sull’esperienza e sul possibile rilancio di De Gea oppure iniziare un nuovo ciclo tra i pali. Al momento nessuna opzione è esclusa e il futuro del portiere spagnolo resta uno dei principali dossier aperti sul tavolo della dirigenza viola.