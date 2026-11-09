Milan, la sosta arriva al momento giusto: Pavlovic rinuncia alla Serbia

Milan, la sosta per le Nazionali serve per respirare: verso il Frosinone per svuotare l’infermeria, il gesto di Pavlovic non è passato inosservato

Dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Genoa, il Milan può affrontare la sosta per le nazionali con maggiore serenità. Per lo staff tecnico rossonero, però, le prossime due settimane non saranno soltanto un periodo dedicato al recupero delle energie, ma soprattutto un’occasione fondamentale per ridurre l’emergenza infortuni che ha accompagnato la squadra nelle ultime settimane.

L’obiettivo del club è chiaro: presentarsi alla ripresa del campionato con il maggior numero possibile di giocatori nuovamente a disposizione, così da affrontare nelle migliori condizioni il prossimo impegno di Serie A contro il Frosinone.

Infermeria affollata: diversi rossoneri restano a Milanello

Saranno infatti numerosi i calciatori che non raggiungeranno le rispettive nazionali e continueranno a lavorare in Italia sotto la supervisione dello staff medico milanista.

Tra i giocatori che sfrutteranno la sosta per proseguire il proprio recupero figurano Pietro Terracciano, portiere esperto arrivato per rafforzare il reparto arretrato, Matteo Gabbia, difensore centrale cresciuto nel settore giovanile rossonero, Alexis Saelemaekers, esterno belga, Samuel Chukwueze, ala offensiva della nazionale nigeriana, Loftus-Cheek, centrocampista inglese di grande fisicità, e Fikayo Tomori, difensore della nazionale inglese. Una lista lunga che evidenzia quanto il Milan abbia dovuto convivere con problemi fisici in questa prima parte di stagione.

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Pavlovic rinuncia alla Serbia: priorità al recupero

Tra i casi più attenzionati c’è quello di Strahinja Pavlovic, difensore serbo che non risponderà alla convocazione della propria nazionale per restare a lavorare a Milanello.

Il centrale rossonero è stato costretto a saltare la trasferta di Marassi a causa di un problema di coliche che ne ha compromesso la disponibilità nei giorni precedenti alla gara contro il Genoa. La scelta condivisa tra giocatore, club e federazione è stata quella di evitare rischi inutili e concentrarsi esclusivamente sul recupero fisico.

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Frosinone nel mirino

Le sensazioni che arrivano dall’ambiente rossonero sono comunque positive. Pavlovic punta infatti a tornare pienamente disponibile per la sfida contro il Frosinone, appuntamento che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa internazionale. Anche gli altri infortunati saranno monitorati quotidianamente, con l’obiettivo di restituire al Milan una rosa più completa e competitiva per affrontare un periodo della stagione particolarmente importante. La sosta rappresenta dunque una preziosa opportunità per recuperare uomini e condizioni fisiche. Per il Milan, più che alle nazionali, lo sguardo è rivolto all’infermeria.