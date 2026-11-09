Inter da record a San Siro, contro il Como non c’è (mai stata) storia: e Pio Esposito battezza una ‘prima volta’ per i giocatori italiani

L’Inter e Francesco Pio Esposito hanno riscritto statistiche importanti nel successo per 2-0 a San Siro contro il Como

L’Inter festeggia una serata trionfale a San Siro grazie al successo per 2-0 nel derby lombardo contro il Como, una sfida che consegna agli archivi della Serie A primati storici sia a livello individuale sia di squadra. A brillare su tutti è la stella di Francesco Pio Esposito: con la precisa conclusione che ha sbloccato la gara nei primi minuti di gioco, l’attaccante nerazzurro è diventato ufficialmente il primo giocatore italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 reti in Serie A. Un traguardo di eccezionale precocità per il movimento calcistico nazionale, a testimonianza della crescita esponenziale e della freddezza realizzativa mostrata dal classe 2005 sul palcoscenico più importante.

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Un traguardo storico: Pio Esposito sul podio con Yildiz e Diao

Allargando l’analisi all’intera massima divisione italiana senza distinzione di nazionalità, il record assume una portata ancora più prestigiosa. Prima del centravanti dell’Inter, infatti, soltanto altri due calciatori nati dal 2005 in avanti erano riusciti a tagliare il traguardo della doppia cifra nel massimo campionato: la stella della Juventus Kenan Yildiz, in vetta a questa speciale classifica a quota 19 reti, e l’attaccante del Como Assane Diao, arrivato a quota 12 gol. Raggiungere questo club esclusivo conferma la straordinaria maturità di Esposito, capace di ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno di un reparto offensivo di livello assoluto e di incidere con continuità nei momenti chiave delle partite.

Egemone a San Siro: 12 vittorie consecutive contro il Como

La sfida del Meazza ha riscritto anche le statistiche storiche del club nerazzurro. Con questa affermazione, l’Inter ha vinto tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Como, allungando la propria striscia di successi consecutivi più lunga nella storia contro una singola avversaria nella competizione. Un dominio netto e prolungato nel tempo, confermato da una prova di grande autorità tattica in cui la formazione di casa ha indirizzato l’esito del confronto già nel primo tempo grazie alle marcature ravvicinate di Esposito e Marcus Thuram.

Continuità e prospettive per la rincorsa ai vertici

Questo successo assume un valore determinante per la corsa ai piani alti della classifica, regalando fiducia ed entusiasmo all’ambiente nerazzurro. La capacità di dominare gli scontri diretti regionali attraverso un mix perfetto di esperienza e freschezza giovanile ribadisce la profondità dell’organico interista. Per Francesco Pio Esposito, la doppia cifra rappresenta la consacrazione tra i profili più promettenti del panorama europeo, mentre per la squadra la continuità mostrata a San Siro lancia un segnale chiaro a tutte le concorrenti al titolo. Dati Opta.