Roma, Gasperini si gode la vetta: «Due romane davanti sorpresa per tutti, ma la nostra ambizione è guardare sempre avanti»

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato del momento dei giallorossi e della situazione in classifica tra presente e ambizioni future

A margine del Charity Event di Stelle nello Sport a Genova, dove è stato insignito del premio “Un cuore da leone”, Gian Piero Gasperini ha tracciato un bilancio approfondito dell’avvio di stagione della sua Roma. Reduci dal convincente 3-0 inflitto al Sassuolo allo stadio Olimpico prima della sosta per le Nazionali, i giallorossi si godono una classifica di Serie A esaltante: secondo posto a quota 27 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Lazio (29), per un tandem capitolino al comando che sta riscrivendo le gerarchie del campionato.

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Le romane in vetta e la spinta dell’ambiente giallorosso

Il tecnico di Grugliasco non ha nascosto la propria soddisfazione per il cammino svolto: “Storia meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore. Due romane in vetta alla classifica? Sicuramente è una sorpresa un po’ per tutti, ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile. Sono alcuni mesi che riusciamo ad essere competitivi. In Italia siamo riusciti a crescere. L’anno scorso il girone di ritorno è stato di livello, quest’anno è ancora presto, undici partite non sono molte, ma sono significative per il comportamento della squadra. L’ambiente ci dà grande benzina per fare bene”.

L’ambizione scudetto e la competitività della Serie A

Interpellato sugli orizzonti tricolori e sull’equilibrio generale del torneo, confermato anche dal successo dell’Inter sul Como, Gasperini ha mantenuto intatta la consueta carica agonistica: “L’ambizione mia è di guardare sempre avanti. Ora ne approfittiamo un attimo con la sosta, poi però dopo l’indirizzo è quello di continuare sulla strada intrapresa“. Commentando poi il confronto di San Siro tra nerazzurri e lariani: “Beh, che l’Inter sia una grande squadra si sa, lo è anche il Como. Questo comunque dà ancora maggior valore al campionato che è equilibrato e straordinario“.

Il ritorno a Genova: il ricordo di El Shaarawy e gli anni d’oro a Bergamo

La serata ligure ha rappresentato anche l’occasione per ripercorrere le tappe decisive della sua carriera, dall’esordio di Stephan El Shaarawy al ciclo trionfale vissuto a Bergamo con l’Atalanta: “Per me è un’occasione fantastica per tornare a Genova e rivedere tanti amici, questo riconoscimento prestigioso è un grande orgoglio. Il mio coraggio da allenatore? Un po’ di pazzia anche, sicuramente anche il coraggio che è una componente importante per me, per il Genoa che era una squadra coraggiosa con me e anche oggi penso che lo sia la Roma. L’esordio di El Shaarawy con il Genoa? Il tempo che passa… In quel momento era il più giovane ad aver esordito in Serie A. Poi ci siamo ritrovati a Roma, è stato protagonista del gol decisivo che ha riportato la Roma in Champions a maggio. Ora è tornato qua a Genova e darà un grande contributo alla squadra“.

Infine, una riflessione sul legame con le sue piazze storiche: “Tutte le tappe sono importanti. A Genova ho vissuto due fasi, una di cinque anni e una di tre. Difficile fare una classifica, sicuramente quella di Genova è stata una tappa fondamentale per la mia carriera e ricca di soddisfazioni. Bergamo una tappa meravigliosa anche quella, ma che è anche figlia del mio percorso“.