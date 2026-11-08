Italia, Mancini chiama un altro difensore! Convocato anche Federico Gatti per la Nations League: il comunicato ufficiale

Italia, Roberto Mancini allarga la lista dei convocati per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Il commissario tecnico azzurro ha deciso di chiamare anche Federico Gatti

Novità importante in casa Italia in vista dei prossimi impegni internazionali. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di ampliare l’elenco dei giocatori convocati per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio, inserendo anche Federico Gatti, difensore della Juventus.

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Una chiamata che rappresenta un’opportunità importante per il centrale bianconero, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico della Nazionale.

Italia, Mancini convoca Gatti: nuova chiamata per il difensore della Juventus

Il commissario tecnico azzurro ha scelto di aggiungere Gatti al gruppo che affronterà i prossimi due appuntamenti della competizione europea.

Il difensore juventino raggiungerà il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si unirà ai compagni per preparare le partite in programma.

Italia, doppio impegno contro Francia e Belgio in Nations League

La Nazionale sarà impegnata in due sfide importanti: la prima contro la Francia a Milano, la seconda contro il Belgio a Bruxelles.

Due appuntamenti nei quali gli azzurri cercheranno di ottenere risultati positivi e dare continuità al proprio percorso internazionale.

Italia, il comunicato ufficiale sulla convocazione di Federico Gatti

La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della Nazionale italiana, che ha confermato l’inserimento del difensore della Juventus nell’elenco dei convocati.

LA NOTA UFFICIALE DELLA NAZIONALE – «Per le gare di Nations League contro Francia e Belgio in programma a Milano e Bruxelles, il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha convocato anche Federico Gatti. Il calciatore della Juventus raggiungerà nelle prossime ore il Centro Tecnico Federale di Coverciano».