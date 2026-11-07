Nico Paz Inter, il retroscena di mercato: Zanetti ha provato a portarlo in nerazzurro! La scelta dell’argentino e il ruolo di Fabregas

Nico Paz continua a essere uno dei grandi sogni di mercato dell’Inter. Il vicepresidente Javier Zanetti ha cercato di favorire un possibile trasferimento in nerazzurro

Il nome di Nico Paz continua ad accendere le fantasie dei tifosi dell’Inter. Il talento argentino, protagonista di una crescita importante con la maglia del Como, è da tempo uno dei profili maggiormente apprezzati nell’ambiente nerazzurro. Un interesse che non si è limitato a semplici valutazioni tecniche, ma che ha coinvolto direttamente anche Javier Zanetti.

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Secondo quanto raccontato dal Quotidiano Sportivo, il vicepresidente interista avrebbe cercato di comprendere le possibilità di portare il giovane fantasista a Milano, sfruttando anche un rapporto personale che affonda le radici nella sua esperienza con la Nazionale argentina.

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Nico Paz Inter, il legame tra Zanetti e la famiglia del talento argentino

Il rapporto tra Zanetti e la famiglia Paz nasce dall’amicizia con Pablo Paz, padre del centrocampista. I due hanno condiviso l’esperienza con l’Argentina ai Mondiali di Francia 1998 e hanno mantenuto negli anni un legame molto stretto.

Proprio questa conoscenza ha contribuito ad alimentare le speranze dell’Inter. Zanetti, infatti, apprezza non soltanto le qualità tecniche del giovane argentino, ma anche il suo comportamento e l’attaccamento alla squadra.

Il vicepresidente avrebbe voluto favorire il suo arrivo in nerazzurro, convinto delle possibilità di crescita di un calciatore capace di attirare l’attenzione dei principali club europei.

Nico Paz Inter, la scelta del giocatore ha frenato i nerazzurri

Nonostante l’interesse dell’Inter, Nico Paz ha privilegiato la continuità del proprio percorso al Como. Una decisione che, secondo la ricostruzione del Quotidiano Sportivo, ha rappresentato un ostacolo concreto alle ambizioni del club milanese.

Il giocatore ha preferito proseguire la propria crescita in un ambiente nel quale ha trovato fiducia, responsabilità e spazio per esprimere le sue qualità.

Sul suo futuro ha avuto un peso importante anche il Real Madrid, società che ha mantenuto un ruolo nelle vicende contrattuali del fantasista argentino.

Nico Paz Inter, la reazione di Fabregas alle parole di Zanetti

La vicenda ha provocato anche un confronto a distanza tra Cesc Fabregas e Javier Zanetti. L’allenatore del Como, dopo alcune dichiarazioni del dirigente nerazzurro, ha manifestato pubblicamente il proprio disappunto.

In particolare, Fabregas ha chiesto maggiore rispetto per la posizione del club lariano, ribadendo che l’Inter non avrebbe rappresentato la destinazione del giocatore.

Il retroscena conferma quindi quanto Nico Paz sia stato desiderato dall’Inter, ma anche quanto la volontà del calciatore e gli equilibri tra le società abbiano reso complicata l’operazione.

Per i nerazzurri resta il rimpianto di non essere riusciti a trasformare un interesse concreto in un trasferimento, nonostante l’impegno personale di Zanetti e il suo rapporto privilegiato con la famiglia del fantasista.