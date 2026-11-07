Napoli, De Laurentiis piomba a Castel Volturno! Il confronto con Allegri, il messaggio alla squadra e la verità sul futuro del tecnico

Napoli, Aurelio De Laurentiis interviene dopo la pesante sconfitta contro il Porto e le sette battute d’arresto nelle prime 14 partite stagionali. Il presidente incontra Massimiliano Allegri e Giovanni Manna

Il momento del Napoli è particolarmente delicato, ma Aurelio De Laurentiis non intende alimentare ulteriori tensioni. Dopo la pesante sconfitta contro il Porto in Champions League, il presidente azzurro si è presentato a Castel Volturno per incontrare Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna e i calciatori.

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Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il patron ha trascorso circa tre ore nel centro sportivo, scegliendo la strada del dialogo e della rassicurazione anziché quella delle contestazioni. Un intervento mirato a ricompattare l’ambiente in vista dell’importante sfida di campionato contro la Lazio.

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Napoli, De Laurentiis incontra Allegri: nessun ultimatum al tecnico

Il presidente ha avuto un lungo confronto con Allegri e Manna, analizzando le ragioni di un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

I numeri sono preoccupanti: sette sconfitte nelle prime quattordici partite, numerose reti incassate nell’ultima mezz’ora e un’emergenza infortuni che ha ridotto sensibilmente le alternative a disposizione dell’allenatore.

Nonostante le difficoltà, De Laurentiis ha confermato la propria fiducia in Allegri, senza fissare ultimatum o mettere immediatamente in discussione la sua posizione.

La stima tra i due è consolidata e il presidente continua a credere nel progetto tecnico avviato la scorsa estate.

Napoli, il messaggio di De Laurentiis alla squadra: serve unità

Durante la visita a Castel Volturno, il patron ha incontrato anche i giocatori, evitando discorsi eccessivamente duri.

«Siete forti e anche bravi ragazzi», il messaggio rivolto allo spogliatoio prima dell’allenamento.

Un atteggiamento diverso rispetto ad alcuni interventi del passato, quando aveva utilizzato espressioni particolarmente incisive, come «Questa è una città tentatrice».

Successivamente, De Laurentiis è tornato a confrontarsi con Allegri, ribadendo il proprio ottimismo: «Calma, io sono ottimista e lo sei anche tu».

Il presidente ha però chiesto alla squadra di ritrovare compattezza e responsabilità, attraverso un’indicazione precisa: «Siate uniti, così se ne esce».

Napoli Lazio, Allegri si gioca una partita fondamentale per il futuro

La sfida contro la Lazio, in programma domenica 8 novembre alle 12:30, assume un’importanza particolare.

L’obiettivo prioritario del Napoli resta il quarto posto in Serie A, mentre in Champions League diventa fondamentale mantenere vive le possibilità di qualificazione alla fase successiva.

La partita contro i biancocelesti potrebbe rappresentare uno spartiacque per comprendere le reali possibilità di ripresa della squadra.

De Laurentiis si aspetta risposte concrete, non soltanto nel risultato, ma soprattutto nell’atteggiamento e nell’organizzazione del gioco.

Allegri continua a godere della fiducia societaria, con Manna e Sinicropi impegnati al suo fianco nella gestione dell’area tecnica.

La volontà del presidente è proseguire il percorso concordato con l’allenatore, evitando decisioni drastiche. Tuttavia, dopo una serie di risultati negativi, la risposta del campo diventa indispensabile per restituire serenità all’ambiente e rilanciare le ambizioni stagionali del Napoli.