Raphinha rinnova con il Barcellona: ufficiale il prolungamento di contratto fino al 2030! 94 gol, ricco palmares e un avvio di stagione da record

Il Barcellona ha comunicato ufficialmente il rinnovo di Raphinha fino al 2030. Tutti i dettagli

Il Barcellona blinda il proprio leader offensivo: Raphinha ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club catalano fino al 30 giugno 2030. A rendere nota l’intesa è stata la stessa società blaugrana attraverso un comunicato ufficiale, formalizzando il prolungamento dell’accordo con il brasiliano, divenuto negli anni un punto fermo imprescindibile e un simbolo di continuità tecnica e carismatica per la formazione catalana.

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Cinque stagioni da protagonista: 94 reti e una bacheca ricca di trofei

Approdato in Catalogna nell’estate della stagione 2022/23, il fantasista sta disputando la sua quinta annata sportiva con la maglia del Barça. L’impatto sul rettangolo di gioco è testimoniato da statistiche di assoluto rilievo: in 190 presenze complessive collezionate finora, ha messo a segno 94 gol, rivelandosi un fattore determinante per le conquiste del club su tutti i fronti.

Nel suo palmarès all’ombra del Camp Nou figurano già sette titoli:

3 campionati di Liga (conquistati nelle annate 2022/23, 2024/25 e 2025/26);

(conquistati nelle annate 2022/23, 2024/25 e 2025/26); 1 Copa del Rey (vinta nella stagione 2024/25);

(vinta nella stagione 2024/25); 3 Supercoppe di Spagna (alzate nel 2022/23, 2024/25 e 2025/26).

A suggellare il suo legame con la storia del club, in occasione della recente sfida contro l’Aston Villa, Raphinha ha eguagliato Adriano Correia al quarto posto tra i calciatori brasiliani con più presenze nella storia del Barcellona.

Avvio di stagione 2026/27 record: capocannoniere in Spagna ed Europa

La firma sul prolungamento contrattuale arriva al culmine di una prima parte di stagione disputata su livelli eccezionali. Nelle prime battute dell’annata 2026/27, l’esterno offensivo ha già realizzato l’incredibile cifra di 19 gol complessivi tra tutte le competizioni.

Lo score realizzativo evidenzia 15 reti in Liga — dato che lo rende l’attuale capocannoniere indiscusso del campionato spagnolo — e 4 gol in Champions League, numeri che collocano il talento verdeoro tra i marcatori più prolifici del panorama calcistico europeo. L’accordo fino al 2030 ribadisce la centralità di Raphinha nel progetto presente e futuro del club catalano, pronto a costruire i prossimi successi attorno alla leadership del suo fuoriclasse.