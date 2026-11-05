Milan, accordo raggiunto per Markus Krösche: sarà il nuovo Head of Football da gennaio. Indennizzo all’Eintracht e di cosa si occuperà il dirigente

Markus Krösche sarà il nuovo Head of Football del Milan da gennaio. Tutti i dettagli

Svolta dirigenziale di livello internazionale per il Milan, che ha definito l’accordo per portare a Milano Markus Krösche nel ruolo di Head of Football. Il dirigente tedesco, individuato fin dal primo momento come la priorità assoluta di Gerry Cardinale per potenziare l’organigramma sportivo, è pronto a legarsi al club rossonero dopo che la società ha trovato la definitiva intesa con l’Eintracht Francoforte attraverso il pagamento di un indennizzo economico. Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, l’avventura di Krösche in rossonero inizierà ufficialmente a partire dal mese di gennaio. Lo riporta Matteo Moretto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La prima scelta di Cardinale e l’intesa con l’Eintracht Francoforte

L’operazione certifica la chiara volontà di RedBird di affidare la governance tecnica a un profilo di consolidata esperienza continentale e abilità gestionale. All’interno dei vertici del club, la candidatura del manager tedesco ha sempre goduto del massimo consenso: per Gerry Cardinale ha sempre rappresentato l’opzione numero uno per inaugurare un nuovo corso strategico.

Per liberare il dirigente dal vincolo contrattuale che lo legava all’Eintracht Francoforte, la proprietà rossonera ha concordato il versamento di un risarcimento economico. La società tedesca, pur conscia del valore e dell’impatto del proprio dirigente nelle recenti stagioni europee, ha assecondato la volontà di Krösche di misurarsi con una nuova avventura in Italia, perfezionando i passaggi burocratici per la risoluzione dell’accordo.

Le mansioni operative del nuovo Head of Football

La carica di Head of Football affiderà a Markus Krösche la supervisione diretta e la responsabilità dell’intera area tecnica rossonera. Il manager tedesco coordinerà diversi aspetti chiave:

Le linee guida del calciomercato e la gestione delle trattative in entrata e in uscita per la prima squadra;

e la gestione delle trattative in entrata e in uscita per la prima squadra; Il potenziamento della rete di scouting internazionale , con l’integrazione di metodologie avanzate e analisi dati;

, con l’integrazione di metodologie avanzate e analisi dati; Il raccordo con il settore giovanile e con il progetto di sviluppo dei giovani talenti;

Il costante coordinamento operativo tra la dirigenza e lo staff tecnico.

In Bundesliga, Krösche si è distinto per la capacità di individuare prospetti emergenti, valorizzarli al massimo livello e mantenere alta la competitività della squadra sul campo.

Inizio a gennaio per pianificare il mercato

La tabella di marcia stabilita consentirà al dirigente di insediarsi a Casa Milan in coincidenza con l’inizio del nuovo anno solare. L’arrivo ufficiale a gennaio coinciderà con l’apertura della sessione invernale di trasferimenti, permettendo al nuovo Head of Football di valutare gli eventuali ritocchi alla rosa e avviare la programmazione strategica per la successiva campagna acquisti estiva. Con l’innesto di Markus Krösche, il Milan aggiunge un tassello centrale nella propria struttura per consolidare la competitività ai vertici europei.