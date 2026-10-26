Sampdoria, D’Angelo può essere l’uomo della svolta? I primi segnali incoraggiano, cosa sta cambiando in casa blucerchiata – VIDEO di Elia Serra

Sampdoria, Luca D’Angelo prova a rilanciare i blucerchiati dopo anni di delusioni e continui cambi in panchina: il pareggio contro il Südtirol offre indicazioni positive
La Sampdoria cerca finalmente di lasciarsi alle spalle un periodo caratterizzato da risultati deludenti, instabilità tecnica e difficoltà nel trovare continuità. L’arrivo di Luca D’Angelo sulla panchina blucerchiata potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo percorso, fondato su organizzazione, concretezza e maggiore attenzione agli equilibri.
I primi segnali sembrano incoraggianti, anche se servirà tempo per capire se il nuovo allenatore riuscirà davvero a invertire una tendenza negativa che accompagna la società ormai da diverse stagioni.
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Sampdoria, D’Angelo chiamato a interrompere il ciclo dei continui cambi in panchina
Negli ultimi anni la Sampdoria ha cambiato numerosi allenatori, senza riuscire a individuare una soluzione duratura.
Da Andrea Pirlo ad Andrea Sottil, passando per Leonardo Semplici, Massimo Donati, Angelo Gregucci e Bernardo Corradi, i tentativi di rilancio non hanno garantito la stabilità desiderata.
Anche Alberico Evani e Attilio Lombardo sono stati chiamati a intervenire in momenti particolarmente complicati.
Adesso la responsabilità passa a D’Angelo, tecnico che conosce profondamente la Serie B grazie alle esperienze maturate con Pisa e Spezia.
Sampdoria, il pareggio contro il Südtirol mostra i primi progressi
La trasferta di Bolzano contro il Südtirol ha restituito alcune indicazioni incoraggianti.
Il pareggio ottenuto al Druso lascia inevitabilmente qualche rimpianto, soprattutto per il rigore nato dal tocco di braccio di Alessandro Di Pardo, ma la prestazione ha evidenziato una squadra maggiormente organizzata.
Un solo punto non può certamente cancellare le difficoltà precedenti, ma rappresenta un possibile punto di partenza.
Sampdoria, la solidità difensiva può diventare il segreto della risalita
La principale caratteristica delle squadre allenate da Luca D’Angelo è sempre stata la ricerca dell’equilibrio tra i reparti.
Compattezza, attenzione difensiva e capacità di gestire i momenti difficili sono aspetti fondamentali in un campionato competitivo come la Serie B.
Proprio da queste qualità potrebbe ripartire la Sampdoria, che negli ultimi anni ha pagato frequentemente errori individuali e disattenzioni collettive.
Sampdoria, la cura D’Angelo funzionerà? Le prossime partite saranno decisive
Parlare già di rinascita sarebbe prematuro. Il nuovo allenatore dovrà lavorare sulla continuità delle prestazioni e sulla fiducia del gruppo.
Tuttavia, D’Angelo potrebbe aver individuato la strada giusta per restituire identità alla Sampdoria.
Le prossime giornate chiariranno se i progressi osservati rappresentino soltanto segnali temporanei oppure le fondamenta di una vera svolta blucerchiata.