Udinese, parla Runjaic: «Siamo una squadra piena di vita»

Il tecnico tedesco, alla sesta sconfitta consecutiva, rivendica l’impegno dei suoi ma ammette le difficoltà: bianconeri penultimi a quota 4

L’Udinese esce sconfitta anche dal Bluenergy Stadium, battuta 2-0 dal Milan nella serata dell’ottava giornata di Serie A. Per i friulani è il sesto ko consecutivo: la squadra è penultima in classifica con 4 punti, gli stessi di Fiorentina e Parma, e sta vivendo una crisi tanto improvvisa quanto profonda, che rimette in discussione la panchina di Kosta Runjaic, allenatore tedesco alla guida dei bianconeri da tre stagioni. Al termine della partita il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN.

“La squadra ha combattuto”

Interpellato sul proprio futuro, Runjaic ha evitato di aprire il capitolo, spiegando che non è il momento adatto per confrontarsi con la società. Ha preferito concentrarsi sulla prestazione, rivendicando lo spirito mostrato dal gruppo: i suoi, ha sottolineato, hanno lottato, hanno provato a mettere in difficoltà gli avversari in alcune fasi e si sono dimostrati una squadra “piena di vita”, pur dovendo accettare un risultato negativo.

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UNA SQUADRA COMBATTIVA «Il gol concesso all’inizio è stato un passo complicato da correggere. Non è il momento adatto adesso per parlare con la società. Posso dire che siamo una squadra piena di vita che stasera ha combattuto».

VOGLIA DI USCIRNE INSIEME «Dobbiamo parlare poco e cercare di uscirne insieme. Prima della Lazio avevamo iniziato anche bene. C’è l’intenzione di voler uscire tutti insieme da questa situazione».

MILAN SQUADRA ESPERTA «Il Milan come squadra esperta è stata in grado di gestire il vantaggio. In alcune fasi della partita abbiamo provato a metterli in difficoltà».

Una panchina in bilico

Dopo la pesante sconfitta di Lecce, la proprietà aveva comunque deciso di dare fiducia all’allenatore, ma un altro risultato negativo rende il quadro ancora più fragile. L’Udinese, che ritrova Nicolò Zaniolo e Keinan Davis in questa fase, ha ora bisogno di punti per ripartire, mentre il futuro tecnico del club resta tema caldo dei prossimi giorni.